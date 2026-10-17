「本当に人生をかけてた」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が8日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。幼稚園時代のエピソードを打ち明けた。

  • 吉田仁人

    吉田仁人

貴重な1台を奪取することに人生をかけていた幼稚園の思い出を回顧

幼稚園の思い出話になると、「三輪車が5台ぐらいあって。4台が赤い三輪車で、1台だけ黄色い三輪車があった」と回想した吉田。昼休みには三輪車で遊べたそうで、「黄色いやつには、車輪の横に足をかけるバーみたいなやつがあったんですよ。かつ、黄色い三輪車は1台だけだということで。僕はそれを奪取することに、本当に人生をかけておりまして(笑)」と幼稚園時代の“こだわり”を語った。

そんな吉田のメンバーカラーは、“きらめきイエロー”。スタッフにツッコまれると、「メンバーカラーは関係ないです! 5歳なんで(笑)」と返しつつ、「そのときから不思議と僕は黄色を探してた」と何かしら縁を感じている様子。幼稚園時代は、黄色い三輪車で大はしゃぎしていたようで、「バーに足をかけてキックスケーターのようにブンブンこぎまくって爆走するっていう遊び。これが1番楽しかったですね」と懐かしそうに振り返っていた。

【編集部MEMO】
『M!LK 吉田仁人のレコメン！』は、M!LKのリーダー・吉田仁人が木曜パーソナリティを務める文化放送のラジオ番組。毎週木曜22:00～25:00に生放送され、Z世代の「好き」に寄り添い、その世界を広げるトークや企画を届けている。10月22日のスペシャルウィークには、SUPER★DRAGONの志村玲於、ONE N' ONLYのNAOYA、原因は自分にある。の吉澤要人がゲスト出演する予定。

NTTデータ バリュー・エンジニア公式VTuber「七夜聖りあら」、滋賀大学とのコラボ動画を公開
A24のスリラー『バックルームズ』の【劇場限定16分間】の追加映像に変更
「落語家さんに怒られるかもしれないけど…」「論じること自体がバカバカしい」ナイツ塙、YouTuberヒカルの落語家デビューへの本音
YouTube、広告収益化の条件を大幅引き上げ　視聴時間8000時間、ショートは2000万回に
【開催決定!!】話題の男性アーティストが集結する『シンセレ SUMMER FESTIVAL 2026』とは?
都市伝説から生まれたA24の話題作『バックルームズ』のロング予告とポスタービジュアル2種が公開
カレー沢薫の時流漂流 第403回 「地味で退屈な飲み物」こと麦茶をバズらせたHIKAKIN、珍しく炎上気味でも狙い通り？
20代から高めておきたい投資・資産運用の目利き力 第157回 ヒカルの家に棲みついた経営者が実践、“家賃330万円”でも安い「環境投資」の考え方
「また調子に乗ってと思う人もいたかもしれませんが…」「素晴らしかった」有田哲平が絶賛、フワちゃんの“覚悟と変化”
人気クリエイターが集結、毎年恒例の「YouTube Fanfest Japan」観覧募集を開始
HIKAKINのラーメン店「みそきん」が東京駅の地下街にオープン! 出店の思いを聞いてきた
ヒカキン「みそきん」初の実店舗が東京駅・東京ラーメンストリートに誕生
関連画像をもっと見る