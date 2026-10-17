「本当に人生をかけてた」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が8日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。幼稚園時代のエピソードを打ち明けた。

吉田仁人

貴重な1台を奪取することに人生をかけていた幼稚園の思い出を回顧

幼稚園の思い出話になると、「三輪車が5台ぐらいあって。4台が赤い三輪車で、1台だけ黄色い三輪車があった」と回想した吉田。昼休みには三輪車で遊べたそうで、「黄色いやつには、車輪の横に足をかけるバーみたいなやつがあったんですよ。かつ、黄色い三輪車は1台だけだということで。僕はそれを奪取することに、本当に人生をかけておりまして(笑)」と幼稚園時代の“こだわり”を語った。

そんな吉田のメンバーカラーは、“きらめきイエロー”。スタッフにツッコまれると、「メンバーカラーは関係ないです! 5歳なんで(笑)」と返しつつ、「そのときから不思議と僕は黄色を探してた」と何かしら縁を感じている様子。幼稚園時代は、黄色い三輪車で大はしゃぎしていたようで、「バーに足をかけてキックスケーターのようにブンブンこぎまくって爆走するっていう遊び。これが1番楽しかったですね」と懐かしそうに振り返っていた。