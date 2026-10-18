「シェフに聞くやつを、給食室に行って……」アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が8日、文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。幼稚園時代にドハマりした給食メニューを打ち明けた。

吉田仁人

「うますぎるよね」吉田仁人が大絶賛する料理とは

幼稚園時代について「給食のおばちゃんがいて、(昼食を)作ってもらってた」と語った吉田。続けて、「2個だけメニューを聞いた。“これどうやって作ってんの!? うますぎるんだけど!! ”って言って。シェフに聞くやつを、給食室に行って、“ねえねえねえ! あれうまかったんだけど、どうやって作ってんの!? ”って」と笑いながら告白。そのメニューは、飲むヨーグルトとスコッチエッグだったそうで、「スコッチエッグ好きだったんだよね。家で作ってもらった。うまかったね～」としみじみ振り返った。

スコッチエッグは、ゆで卵をひき肉で包んだイギリス料理。「スコッチエッグって、うますぎない? めっちゃうまいよね? うますぎるよね」と熱弁するも、「うまいけど……うますぎることはないかな……」とスタッフの反応はいまいち。吉田は、「そう?」と首をかしげながら、「なんでないんだろう? 売ってないんだもん」とこぼし、「売ってほしいんだよ。ハンバーグ専門店にもスコッチエッグないんだよ」「洋食屋とかだったらあるんだろうね。食べたいなぁ～」と懐かしのスコッチエッグに思いをはせていた。