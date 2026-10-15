「手当たり次第いろんな人に告白していた」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が8日、文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)で、女性リスナーの恋愛エピソードに「すごいね(笑)」と驚がくした。

  • 吉田仁人

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小学時代は手当たり次第に告白していたというリスナーからの恋愛相談

この日の放送では、「小学生のころ、手当たり次第いろんな人に告白していた」というリスナーのお便りを紹介。「好きな人ができたら、とりあえず告白。フラれたら次! と切り替えて、別の人に告白。フラれたらまた次! という風に、告白を繰り返していた」そうで、「“足が速いからかっこいい”“おもしろいからかっこいい”など、かっこいいと思う基準が低く、すぐに“好きかも! ”と思って行動に移していたあのころの自分が怖い」と振り返り、吉田は思わず、「すごいね(笑)」と声を上げた。

また、リスナーは、高校から女子校に進んだため、「そこから男子と関わる機会がなくなり、あのときの勢いはどこに行ったんだろう……? と思うぐらい、恋愛と無縁の人生を歩んでいます」と吐露。吉田は、「逆に今、あのときのエンジンを積み直したらいいんじゃないかな? って思うけどね」と励まし、「踏み出せずに……みたいな悩み相談あるじゃない? やっぱり2択だと思っていて。踏み出すほどじゃなかったって場合と、もう踏み出しちゃえよ! っていう」とメッセージを送っていた。

【編集部MEMO】
文化放送『レコメン!』は、Z世代の「好き」にもっと寄り添い、「好き」を拡げるレコメンド番組。木曜日はM!LKのリーダー・吉田仁人がパーソナリティを務める。

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