タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【衝撃】関根&早見優が見た! 新御三家の素顔を赤裸々告白!」に出演。女優の田中好子さんとドラマで共演した際のエピソードを明かした。
関根勤が田中好子さんとの共演を振り返る
田中好子さんとの思い出について、関根は、自身が38歳のときにドラマ『今さら、初恋』で共演したと回顧。同作は高校時代に交際していた男女が20年ぶりに同窓会で再会する物語だったという。
当時の自身の演技については「僕以外の人がみんな演技がうまくて、僕だけ変な演技してた。もう最悪なんですよ」と苦笑い。田中さんには「本当にね、1回謝りたかった」と思いを明かした。
一方、撮影を通して田中さんへの気持ちにも変化があったそう。関根は「やっぱり俳優さん同士が結ばれるってよく分かるなと思った」と切り出し、「俳優だと1カ月か2カ月一緒で、恋人役やんなきゃいけない」と説明。「僕、田中好子さん、本当好きになっちゃって、途中で」「でもまあ、お別れしたらすぐね、元戻りました。冷めましたけどね」と振り返った。
これに早見優が「でも、その役を好きになるわけですからね」と共感すると、関根も「そう。で、すごい素敵だから」と田中さんの魅力を改めて語った。
また、撮影途中で田中さんがインフルエンザにかかり、高熱の中でも撮影を頑張っていたそうで、関根は「余計ね、僕になんかできないかなと思っちゃってね」と回顧。しかし、「結局何もできなかったんです」とこぼしていた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。