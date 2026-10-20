タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【衝撃】関根&早見優が見た! 新御三家の素顔を赤裸々告白!」に出演。女優の田中好子さんとドラマで共演した際のエピソードを明かした。

関根勤

関根勤が田中好子さんとの共演を振り返る

田中好子さんとの思い出について、関根は、自身が38歳のときにドラマ『今さら、初恋』で共演したと回顧。同作は高校時代に交際していた男女が20年ぶりに同窓会で再会する物語だったという。

当時の自身の演技については「僕以外の人がみんな演技がうまくて、僕だけ変な演技してた。もう最悪なんですよ」と苦笑い。田中さんには「本当にね、1回謝りたかった」と思いを明かした。

一方、撮影を通して田中さんへの気持ちにも変化があったそう。関根は「やっぱり俳優さん同士が結ばれるってよく分かるなと思った」と切り出し、「俳優だと1カ月か2カ月一緒で、恋人役やんなきゃいけない」と説明。「僕、田中好子さん、本当好きになっちゃって、途中で」「でもまあ、お別れしたらすぐね、元戻りました。冷めましたけどね」と振り返った。

これに早見優が「でも、その役を好きになるわけですからね」と共感すると、関根も「そう。で、すごい素敵だから」と田中さんの魅力を改めて語った。

また、撮影途中で田中さんがインフルエンザにかかり、高熱の中でも撮影を頑張っていたそうで、関根は「余計ね、僕になんかできないかなと思っちゃってね」と回顧。しかし、「結局何もできなかったんです」とこぼしていた。