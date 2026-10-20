ミスタードーナツは、ポケモンとのキャンペーン「みんなで集合！冬のポケモンキャンペーン」を実施する。2026年に30周年を迎えるポケモンとミスタードーナツの思い出をテーマに、歴代のコラボに登場したポケモンたちが集合。新作ドーナツやグッズを数量・期間限定で展開する。

「ミスド ポケモン ドーナツ」などは11月4日より店頭で販売。「ヤドン ドーナツ」は少し遅れて11月25日から登場する。

「ミスド ポケモン ドーナツ」

“もふもふ”ピカチュウやアローラディグダがドーナツに

今回のキャンペーンのテーマは「アローラディグダがみんなをあつめて大集合！」。これまでミスタードーナツに登場した歴代のポケモンたちが集結する。

「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」は、やわらかくしっとりとしたイースト生地にホイップクリームを入れ、カスタード風味フレークをトッピング。耳はチョコレート、目はチョコプレート、ほっぺはいちご風味のグミで表現している。価格はテイクアウト345円、イートイン352円。

「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」

「ポン・デ・アローラディグダ」は、「ディグダ（アローラのすがた）」をドーナツで再現。チョコレートをコーティングしたポン・デ・リング生地にカスタードクリームとチョコクランチをトッピングし、地面からアローラディグダが姿を現したようなビジュアルに仕上げた。テイクアウト367円、イートイン374円。

さらに「ポケモンたちの あつまれ！エンゼル＆カスタード」も登場。ふんわり食感のシュー生地にチョコレートをコーティングし、ホイップクリームとカスタードクリームをサンドした商品で、全4種類のデザインスリーブを用意する。4種類を集めると、これまでミスタードーナツに登場したポケモンたちが集合するデザインとなる。価格はテイクアウト237円、イートイン242円。

冬らしい「ポン・デ・リース」もラインナップ。「焦がしキャラメルフレーバー」「ホワイト」の2種類で、それぞれテイクアウト205円、イートイン209円となる。

ヤドンは“のんびり”11月25日から登場

注目したいのが、今年登場する「ヤドン ドーナツ」だ。

ふんわり食感のシュー生地をカットし、ホワイトチョコといちごミルクシュガーで仕上げた一品。耳にはホイップクリーム、目にはチョコプレート、鼻にはチョコレートを使用してヤドンを表現している。

ほかの商品より少し遅れて登場するのも、“のんびりぽかーんとした性格”のヤドンらしいポイント。11月18日からミスドネットオーダーで日時指定予約を受け付け、11月23日から受け取り可能。店頭販売は11月25日から開始する。価格はテイクアウト345円、イートイン352円。

歴代ポケモンが集合したブランケットも

また、ドーナツと一緒に楽しめる「あつまれ！グッズコレクション」も登場する。

グッズは、ポケモンたちをデザインした「ブランケット（オレンジ）」「ブランケット（ブルー）」と「つよいこグラス（大）」の3種類。ブランケットは昨年より縦にサイズアップしており、約100×82cmとなる。





ブランケット

オレンジのブランケットにはプリンやヒトカゲ、イーブイなど、ブルーにはカビゴンやポッチャマ、ソーナンスなどをデザイン。「つよいこグラス（大）」には、ポケモンたちが360度にわたって描かれている。

「グッズセット」は、好きな「ミスド ポケモン ドーナツ」2個、「ポン・デ・リース」1個、好きなブランケット1枚、オリジナル紙袋のセットで、テイクアウト2,200円。「お子様グッズセット」はドーナツ2個と「つよいこグラス（大）」、オリジナル紙袋の組み合わせで、テイクアウト1,180円となる。

ネットオーダーでは地域別に先行予約

店頭販売は11月4日から。一方、「ミスドネットオーダー」ではアクセス集中を避けるため、東日本と西日本に分けて先行予約を受け付ける。

東日本は10月27日・28日、西日本は10月29日・30日に先行予約を実施し、予約商品の受け取りは11月2日～6日。各ショップの上限に達し次第、予約受付を終了する。なお、「ヤドン ドーナツ」は異なる予約スケジュールとなる。

また、キャンペーン期間中はテイクアウトボックスと紙袋もポケモン仕様に。アローラディグダが歴代のミスタードーナツに登場したポケモンたちを集めたデザインで、数量限定で提供される。

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