月曜の朝に『ポケモンスリープ』から届くショート動画「ポケ起き」。9月14日の配信では、可愛くてちょっぴり切ないカラカラが登場し、執筆時点までに20万いいねを獲得しています。

よしよし

(@PokemonSleepAppより引用)

9月14日の配信に登場したのは、亡き母親のホネをかぶったカラカラ。重たそうな頭でふらっふらっと歩くと、寝ているトレーナーの上にコテッ。お布団にスリスリすると、寝息をたてて寝てしまいました。

そんなカラカラを優しく“よしよし”したら、お布団をかけて一緒にまた眠る……。愛おしく、幸せな朝ですよね。合間にちらっと映りこんだお月さまから、母親を想うカラカラの切ない気持ちが伝わってきて、胸がキュンとなる動画となっています。

この動画に、「朝から泣いちゃうだろ」「途中で力尽きたようにポテッと倒れたと思ったら、一緒に寝始めるとか天使か何かですか」「満月か…と確認する描写入ってて切ない…一生よしよししてあげるからな(泣)」「私が、毎日、お布団掛けてあげるから。ずっと、ずっと一緒だから寝。ああ、涙が止まりませんよ」「愛しすぎて涙出てきた」と、ネット民大号泣。

母親を知らずに育ったカラカラですが、こうして多くの人から愛されているなら、きっと幸せなはず。次はどんなポケモンと朝を迎えるのか──、月曜の朝が楽しみですね。