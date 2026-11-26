バンダイは、「ちいかわ まんまる焼き～なんかおいしくてもちもちしたやつ～（チョコレート味）」を12月1日より発売する。販売場所は全国のセブン‐イレブン店舗（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーで、価格は250.56円。数量限定販売となり、なくなり次第終了となる。

「ちいかわ まんまる焼き」第5弾の概要

「まんまる焼き」は、直径約65mmのクリーム入り今川焼きにオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツシリーズ。商品にはオリジナルデザインのシール1枚が付属する。

今回発売される第5弾は、茶色いもちもち生地を使用したチョコレート味の今川焼きで、中にはチョコレートクリームを使用。表面にはさまざまな表情のちいかわたちをデザインした焼き印が施されており、全9種類を展開する。焼き印のデザインはランダムで店頭に並ぶ。

パッケージデザイン

パッケージには、ちいかわたちがお菓子作りに挑戦するアートを採用。チョコレート味の商品に合わせたデザインとなっている。

全9種のオリジナルシールが付属

付属するオリジナルシールは全9種類。ちいかわたちの日常のワンシーンを切り取ったデザインが採用されており、いずれか1枚がランダムで封入される。焼き印とシールの組み合わせもランダムとなる。

商品概要

・商品名：ちいかわ まんまる焼き～なんかおいしくてもちもちしたやつ～（チョコレート味）

・価格：250.56円

・発売日：12月1日

・味：チョコレート味

・焼き印デザイン：全9種類

・シール種類数：全9種類

・商品サイズ：直径約65mm（パッケージ除く）

・シールサイズ：直径約52mm

・販売場所：全国のセブン‐イレブン店舗（一部店舗を除く）チルドスイーツコーナー

・販売期間：数量限定、なくなり次第終了

なお、店舗によって取り扱い開始日が異なる場合があり、一部店舗では販売されない場合がある。

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