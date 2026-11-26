サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」。公式Xに、マフィンと占いを楽しむ様子が投稿されたのですが、そこに描かれていた“あるもの”に注目が集まっています。

こちらの投稿をよ～くご覧ください。

虫眼鏡で拡大されたポムポムプリンの手の平には、手相のようなものが描かれています。え、ポムポムプリンって手相あったんだ!?

しかもお尻でおなじみの「＊」マーク。

この事実にSNSでは、「おまえ、手にも…」「プリンちゃん手相も＊だったのね!」「手に＊あるの初出し？」「すごくいい手相だな」「えーーーー!指紋までこのマーク」「これが超強運の持ち主にあるというラッキー＊ですか？」「かわいい手相すぎる」「なんなのこのカラダ」と多くの反響が。中国や韓国からもコメントが寄せられるなど、ワールドワイドに話題となっています。

なかなか見られないポムポムプリンの“手相”。貴重な情報をみんなに教えてくれた占い師・マフィンにも感謝ですね。というか、マフィンの手相ももしかして……?