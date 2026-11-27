グレイ・パーカー・サービスは、ユニバーサル映画作品をモチーフにしたオリジナルグッズシリーズ「ゆるユニ。」を、12月12日より全国のドン・キホーテ系列店舗およびトイザらスで発売する。

「ゆるユニ。」は、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』や『ジョーズ』、そしてユニバーサル映画のシンボルである「ユニバーサル・グローブ」などをモチーフにした新シリーズ。作品を彩るキャラクターやアイコンを、ゆるくかわいらしいタッチでデザインしている。グッズの企画・開発は、さまざまなキャラクター商品の制作を手掛けるグレイ・パーカー・サービスが担当した。

商品ラインナップ

おおきいぬいゆるみ（全2種/各3,520円）

ちきゅう

たいむましん



ぬいゆるみマスコット（全7種/各2,090円）

ちきゅう

たいむましん



まーてぃ

びふ



どく

あいんしゅたいん

じょーず



にこにこトレーディングヘアクリップ（全6種/各770円）

フェイスタオル（2,200円）

ポケッタブルエコバッグ（全3種/各1,760円）

ハンドタオル（全3種/各880円）

デイリーユーストートバッグ（全2種/各3,300円）

スマホに貼れるサイズのステッカー（全8種/各440円）

また、「ゆるユニ。」商品を税込2,000円以上購入した人には、購入特典として「ちきゅう」のイラストを使用したホログラム缶バッジをプレゼントする。

商品は全国のドン・キホーテ系列店舗およびトイザらス（一部店舗を除く）で販売。詳細は特設サイトで案内されている。

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

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