3COINS(スリーコインズ)は、10月10日から販売して好評を博した「ポケモン30周年アイテム」について、PAL CLOSET限定で受注販売を実施すると発表した。

受注期間は10月17日から10月22日23時59分まで。期間中に注文した数量に応じて生産を行う受注販売方式となっており、先着順や抽選販売ではなく、期間内であれば誰でも購入できる。

今回の受注販売では、ビニール傘(990円)、エコバッグ(880円)、トートバッグ(1,320円)、ウォールステッカー(770円)、ショッピングバッグ(550円)をはじめ、マグカップ、小皿セット、ミニグラス、ステッカーセット、ポーチなど多数のアイテムをラインナップしている。

また、1会計につき各商品各種5点まで購入可能。なお、一部商品は受注販売の対象外となっている。

注文した商品は2027年2月下旬ごろから順次届けられる予定。店頭での受注販売や商品受け取りには対応しておらず、オンライン限定での受付となる。

発売直後から大きな注目を集めた「ポケモン30周年アイテム」。売り切れで購入できなかったファンにとっては、お気に入りのグッズを確実に手に入れられる貴重な機会となりそうだ。

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