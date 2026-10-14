LINEヤフーは13日、ポケモンカードゲームの適正な取引環境の実現に向け、ポケモンと連携した新たな取り組みを開始したと発表した。これに伴い、「Yahoo!フリマ」と「Yahoo!オークション」において、ポケモンカードのカートン販売や空箱・空パックの出品、一部商品の大量出品などを禁止する。

LINEヤフーとポケモンは2023年7月、トレーディングカード市場を取り巻く環境の変化を踏まえ、安全・安心な取引環境の実現を目指して相互協力に関する覚書を締結。これまで、新商品の発売情報や商品情報の共有、権利侵害が疑われる出品の通報、利用規約違反商品の削除などの取り組みを進めてきた。

今回、ポケモンカードゲームを巡る市場や取引状況から、両社は今後の対策について協議。情報連携をさらに強化し、それぞれの立場から必要な施策を実施していくとしている。

ポケモンは今後、従来共有してきた新商品情報や権利侵害に関する情報に加え、二次流通市場においてトラブルや不適切な取引につながる可能性のある商品や流通状況に関する情報もLINEヤフーへ共有する。

一方、LINEヤフーは「Yahoo!フリマ」「Yahoo!オークション」でのポケモンカードゲーム関連商品の出品ルールを見直し。以下の出品を禁止する。

ポケモンカードのカートン単位での出品

空箱・空パックの出品

発売後一定期間における同一商品の大量出品

なお、大量出品の禁止については、「ポケモンカードゲーム 30th CELEBRATION」から適用を開始するとのこと。

両社は今後も市場動向を踏まえながら必要な情報共有を行い、ポケモンカードゲームを楽しむユーザーが安心して商品を購入・取引できる環境づくりに取り組むとしている。