ABEMAが企画運営する「ちいかわクリスマスマーケット」は11月26日、会場限定グッズの早期完売について謝罪するとともに、今後の対応を発表した。販売方法を見直し、新たに受注販売を実施するほか、一部来場者を対象にチケットの払い戻しにも対応する。

「ちいかわクリスマスマーケット」は、11月24日から千葉県の豊砂公園（イオンモール幕張新都心前）で開催中のイベント。時間指定による入場制を採用していたものの、限定グッズの当日販売分が開場後まもなく完売。後の時間帯に入場した来場者が商品を購入できない状況となり、運営側が公式サイトで謝罪した。

発表によると、寄せられた意見を踏まえ、限定グッズの販売方式を「予約販売」から「受注販売」へ変更。まずイベントチケットを保有する来場者向けに受注受付を行い、その後チケットの有無を問わず全てのファンを対象に受注販売を実施する。

チケット保有者向けの受注販売は12月4日から25日まで実施予定。会場販売商品の大半が対象となり、チケット1枚につき各商品1点（ランダム商品は各8点）まで注文できる。なお、一部大型商品やぬいぐるみなどは対象外となる。

また、チケットを持たない人も参加できる一般向け受注販売は12月26日から2027年1月10日まで実施予定。運営は「すべてのお客様にご希望の商品をお届けできるよう準備を進める」としている。

さらに、11月24日から27日分のチケット購入者については、来場したかどうかにかかわらず希望者への返金を実施。11月28日以降のチケットについても、未使用の場合に限り払い戻しを受け付ける。受付期間はいずれも12月2日まで。

運営側は、フリマアプリでの高額転売や購入制限を超える商品の確保行為も確認されていると説明。対策として本人確認の徹底や売り場でのチェック強化を行うほか、今後は在庫管理や販売方法の改善を進めるとしている。