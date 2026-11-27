しまむらとアベイルから、ポムポムプリンの福袋やセットアイテムが登場します。バッグやポーチ、ルームウェア、寝具など、キャラクターのデザインを楽しめるアイテムが勢ぞろい。販売日とあわせてチェックしてみてくださいね。
しまむら
オンラインストア予約期間：2026年12月1日13時～12月5日23時
レディース バッグ（SANRIO）
3,300円
トートバッグ、ショルダー、ポーチ、エコバッグの4点セット。ショルダーは取り外し可能で、気分に合わせて使い分けられます。
バニティ3点セット（ポムポムプリン）
1,100円
バニティポーチ、丸ポーチ、ティッシュポーチのセット。さまざまなシーンで活用しやすいサイズ感です。
レディース ハッピーバッグ5点セット（ポムポムプリン）
2,200円
ワンポイントと総柄のハーフトップ・ショーツに、洗濯ネットが付いた5点セット。伸縮性のある素材が使われています。
レディース 6足組スニーカーインソックス（ポムポムプリン）
1,100円
普段使いしやすいスニーカー丈の靴下が6足入っています。
レディース ルームウェア（ポムポムプリン）
3,300円
ダンボールルームウェア、ミンクフリースルームウェア、型押しフリースルームジャケット、キャリーオンバッグのセットです。
ダンボールルームウェアはトップスにプリンをプリントしたデザイン。ミンクフリースルームウェアはプリンの総柄で、冬のおうち時間にうれしいフリース素材です。ルームジャケットは胸元のプリンの刺しゅうとポケットがポイント。キャリーオンバッグはキャリーケースに取り付けられ、前面には小物を収納できるポケットが付いています。
ハッピーバッグ 4点セット（ポムポムプリン）
3,300円
枕カバー、ブランケット、敷きパッド、枕パッドの寝具4点セットです。
ハッピーバッグ 5点セット（ポムポムプリン）
3,300円
ポムポムプリンデザインの寝具5点セットです。セット内容の詳細は、商品情報をご確認ください。
アベイル
オンラインストア販売期間：2026年12月1日11時～12月5日23時
ポムポムプリン レディース福袋6点セット
7,700円
Tシャツ、プルオーバー、襟付きワンピース、ファー付きジップパーカ、キャミソール、バッグの6点セットです。
Tシャツはポムポムプリンのプリントが目を引く、やさしいイエローカラー。ロゴ刺しゅう入りのプルオーバーは、ボリューム袖とゆったりしたシルエットが特徴です。襟付きワンピースはブラウンの襟とサテンリボンがアクセント。ジップパーカは大きなバックプリントやファー付きフード、リボン付きファスナーがポイントです。
キャミソールは胸元にプリンの刺しゅう入り。ベルボア素材のバッグはフェイス型で、マチ付きです。
ポムポムプリン雑貨福袋4点セット
3,300円
バッグ、ミニトートバッグ、ポーチ、コインケースの4点セットです。
レディース ポムポムプリン ルームウェア3点セット
3,300円
高級感のあるベロア素材のルームウェア、ふんわりとしたボア素材のルームウェア、バッグの3点セット。ポムポムプリンをモチーフにした総柄デザインです。
まとめ
しまむらではバッグやインナー、靴下、ルームウェア、寝具がラインナップ。アベイルではウェアの6点セットや雑貨、ルームウェアセットが登場します。
しまむらのオンラインストア予約は12月1日13時から、アベイルのオンラインストア販売は同日11時からです。気になるアイテムをチェックしてみてはいかがでしょうか。