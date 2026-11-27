しまむらとアベイルから、ポムポムプリンの福袋やセットアイテムが登場します。バッグやポーチ、ルームウェア、寝具など、キャラクターのデザインを楽しめるアイテムが勢ぞろい。販売日とあわせてチェックしてみてくださいね。

しまむら

オンラインストア予約期間：2026年12月1日13時～12月5日23時

レディース バッグ（SANRIO）

3,300円

トートバッグ、ショルダー、ポーチ、エコバッグの4点セット。ショルダーは取り外し可能で、気分に合わせて使い分けられます。

バニティ3点セット（ポムポムプリン）

1,100円

バニティポーチ、丸ポーチ、ティッシュポーチのセット。さまざまなシーンで活用しやすいサイズ感です。

レディース ハッピーバッグ5点セット（ポムポムプリン）

2,200円

ワンポイントと総柄のハーフトップ・ショーツに、洗濯ネットが付いた5点セット。伸縮性のある素材が使われています。

レディース 6足組スニーカーインソックス（ポムポムプリン）

1,100円

普段使いしやすいスニーカー丈の靴下が6足入っています。

レディース ルームウェア（ポムポムプリン）

3,300円

ダンボールルームウェア、ミンクフリースルームウェア、型押しフリースルームジャケット、キャリーオンバッグのセットです。

ダンボールルームウェアはトップスにプリンをプリントしたデザイン。ミンクフリースルームウェアはプリンの総柄で、冬のおうち時間にうれしいフリース素材です。ルームジャケットは胸元のプリンの刺しゅうとポケットがポイント。キャリーオンバッグはキャリーケースに取り付けられ、前面には小物を収納できるポケットが付いています。

ハッピーバッグ 4点セット（ポムポムプリン）

3,300円

枕カバー、ブランケット、敷きパッド、枕パッドの寝具4点セットです。

ハッピーバッグ 5点セット（ポムポムプリン）

3,300円

ポムポムプリンデザインの寝具5点セットです。セット内容の詳細は、商品情報をご確認ください。

アベイル

オンラインストア販売期間：2026年12月1日11時～12月5日23時

ポムポムプリン レディース福袋6点セット

7,700円

Tシャツ、プルオーバー、襟付きワンピース、ファー付きジップパーカ、キャミソール、バッグの6点セットです。

Tシャツはポムポムプリンのプリントが目を引く、やさしいイエローカラー。ロゴ刺しゅう入りのプルオーバーは、ボリューム袖とゆったりしたシルエットが特徴です。襟付きワンピースはブラウンの襟とサテンリボンがアクセント。ジップパーカは大きなバックプリントやファー付きフード、リボン付きファスナーがポイントです。

キャミソールは胸元にプリンの刺しゅう入り。ベルボア素材のバッグはフェイス型で、マチ付きです。

ポムポムプリン雑貨福袋4点セット

3,300円

バッグ、ミニトートバッグ、ポーチ、コインケースの4点セットです。

レディース ポムポムプリン ルームウェア3点セット

3,300円

高級感のあるベロア素材のルームウェア、ふんわりとしたボア素材のルームウェア、バッグの3点セット。ポムポムプリンをモチーフにした総柄デザインです。

まとめ

しまむらではバッグやインナー、靴下、ルームウェア、寝具がラインナップ。アベイルではウェアの6点セットや雑貨、ルームウェアセットが登場します。

しまむらのオンラインストア予約は12月1日13時から、アベイルのオンラインストア販売は同日11時からです。気になるアイテムをチェックしてみてはいかがでしょうか。