しまむらから、ハローキティのかわいさを楽しめる福袋やセットアイテムが登場。ウェアの6点セットをはじめ、ルームウェアやバッグ、靴下、寝具など、幅広いアイテムがそろいます。

オンラインストアでの予約期間は2026年12月1日13時～12月5日23時。店頭販売は12月16日からとなります。気になるアイテムをチェックしてみてくださいね。

レディースのウェア・ルームウェア

レディース ハッピーバッグ 6点セット（キティ）

3,300円

トレーナー、Tシャツ、ムートンフリーストレーナー、ロングパンツ、シュシュ、立体バッグの6点セット。ウェアに加えてバッグとシュシュも入っており、おうち時間から普段使いまで楽しめます。

レディース ハッピーバッグ 6点セット（HELLO KITTY）

3,300円

ジャケット、ロングパンツ、半袖Tシャツ、ショートパンツ、トレーナー、バッグの6点セットです。

レディース ハッピーバッグ（ハローキティ）

3,300円

ルームウェアやルームジャケット、キャリーオンバッグが入ったセットです。ルームウェアは、トップスにキティをプリントしたデザインと、フリース素材のデザイン。ルームジャケットは胸元のキティ刺しゅうとポケットがポイントです。

キャリーオンバッグはキャリーケースに取り付けられ、前面には小物を収納できるポケット付き。旅行やお出かけにも活躍しそうです。ミンクフリースルームウェアは、ヒョウ柄プリントと総柄プリントのデザインがあります。

バッグ・ポーチ

レディース バッグ（SANRIO）

3,300円

トートバッグ、ショルダー、ポーチ、エコバッグの4点セット。ショルダーは取り外し可能で、使い方を変えられます。

バニティ3点セット（ハローキティ）

1,100円

バニティポーチ、丸ポーチ、ティッシュポーチのセット。さまざまなシーンで使いやすいサイズ感です。

インナー・靴下

レディース ハッピーバッグ5点セット（ハローキティ）

2,200円

ワンポイントデザインと総柄デザインのハーフトップ・ショーツに、洗濯ネットが付いた5点セット。伸縮性のある素材です。

レディース 6足組スニーカーインソックス（ハローキティ）

1,100円

普段使いしやすいスニーカー丈の靴下が6足入っています。

ベビー・キッズ

ベビー ハッピーバッグ 6点セット（90・100cm・ハローキティ）

2,200円

トートバッグ、ボアジャケット、プルオーバー、Tシャツ、パンツ、ハーフパンツの6点セット。着回しやすいアイテムがそろいます。

キッズ 6足組スニーカーインソックス（ハローキティ）

各1,100円

サイズは19～24cmと15～20cmの2種類。靴下はすべてスニーカー丈で、6足のうち2足はふわふわ素材です。微起毛素材の巾着には、キャラクターの刺しゅうが入っています。

寝具・おうちアイテム

ハッピーバッグ 4点セット（ハローキティ）

3,300円

枕カバー、ブランケット、敷きパッド、枕パッドの寝具4点セットです。

キャラハッピーバッグ5点セット（ハローキティ）

2,200円

バッグ、トイレットペーパーホルダー、トイレ足元マット、便座シート、バスマットの5点セット。毎日の暮らしを彩るアイテムがそろいます。

まとめ

ウェアやルームウェアだけでなく、バッグ、靴下、寝具、おうちアイテムまで幅広くそろう、しまむらのハローキティ福袋。オンラインストアでの予約は12月1日13時スタートです。気になるセットを早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。