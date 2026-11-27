しまむらから、ハローキティのかわいさを楽しめる福袋やセットアイテムが登場。ウェアの6点セットをはじめ、ルームウェアやバッグ、靴下、寝具など、幅広いアイテムがそろいます。
オンラインストアでの予約期間は2026年12月1日13時～12月5日23時。店頭販売は12月16日からとなります。気になるアイテムをチェックしてみてくださいね。
レディースのウェア・ルームウェア
レディース ハッピーバッグ 6点セット（キティ）
3,300円
トレーナー、Tシャツ、ムートンフリーストレーナー、ロングパンツ、シュシュ、立体バッグの6点セット。ウェアに加えてバッグとシュシュも入っており、おうち時間から普段使いまで楽しめます。
レディース ハッピーバッグ 6点セット（HELLO KITTY）
3,300円
ジャケット、ロングパンツ、半袖Tシャツ、ショートパンツ、トレーナー、バッグの6点セットです。
レディース ハッピーバッグ（ハローキティ）
3,300円
ルームウェアやルームジャケット、キャリーオンバッグが入ったセットです。ルームウェアは、トップスにキティをプリントしたデザインと、フリース素材のデザイン。ルームジャケットは胸元のキティ刺しゅうとポケットがポイントです。
キャリーオンバッグはキャリーケースに取り付けられ、前面には小物を収納できるポケット付き。旅行やお出かけにも活躍しそうです。ミンクフリースルームウェアは、ヒョウ柄プリントと総柄プリントのデザインがあります。
バッグ・ポーチ
レディース バッグ（SANRIO）
3,300円
トートバッグ、ショルダー、ポーチ、エコバッグの4点セット。ショルダーは取り外し可能で、使い方を変えられます。
バニティ3点セット（ハローキティ）
1,100円
バニティポーチ、丸ポーチ、ティッシュポーチのセット。さまざまなシーンで使いやすいサイズ感です。
インナー・靴下
レディース ハッピーバッグ5点セット（ハローキティ）
2,200円
ワンポイントデザインと総柄デザインのハーフトップ・ショーツに、洗濯ネットが付いた5点セット。伸縮性のある素材です。
レディース 6足組スニーカーインソックス（ハローキティ）
1,100円
普段使いしやすいスニーカー丈の靴下が6足入っています。
ベビー・キッズ
ベビー ハッピーバッグ 6点セット（90・100cm・ハローキティ）
2,200円
トートバッグ、ボアジャケット、プルオーバー、Tシャツ、パンツ、ハーフパンツの6点セット。着回しやすいアイテムがそろいます。
キッズ 6足組スニーカーインソックス（ハローキティ）
各1,100円
サイズは19～24cmと15～20cmの2種類。靴下はすべてスニーカー丈で、6足のうち2足はふわふわ素材です。微起毛素材の巾着には、キャラクターの刺しゅうが入っています。
寝具・おうちアイテム
ハッピーバッグ 4点セット（ハローキティ）
3,300円
枕カバー、ブランケット、敷きパッド、枕パッドの寝具4点セットです。
キャラハッピーバッグ5点セット（ハローキティ）
2,200円
バッグ、トイレットペーパーホルダー、トイレ足元マット、便座シート、バスマットの5点セット。毎日の暮らしを彩るアイテムがそろいます。
まとめ
ウェアやルームウェアだけでなく、バッグ、靴下、寝具、おうちアイテムまで幅広くそろう、しまむらのハローキティ福袋。オンラインストアでの予約は12月1日13時スタートです。気になるセットを早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。