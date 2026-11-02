お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子が、TBS Podcast『大久保佳代子とらぶぶらLOVE』(毎週土曜配信)で、初めての彼氏に「3股」され、別れてからも忘れられないという26歳女性の悩みに回答。自身の経験も振り返りながら、失恋の苦しさについて語った。

初めて好きになった男性が「3股」

大久保佳代子

番組には、26歳の女性から恋愛相談が寄せられた。

これまで誰かを好きになった経験がなかったという相談者は、今年初めて人を好きになり、人生初の彼氏ができたという。ところが、交際5カ月で彼氏が「3股」をしていたことが発覚。7年間交際している遠距離恋愛中の彼女がいる一方で相談者と交際を始め、さらにその1カ月後には別の女性とも付き合い始めていたそうだ。

相談者はほかの女性に事実を伝えたうえで彼氏と別れたものの、それから3カ月が経っても忘れることができないという。

マッチングアプリでほかの男性に会っても元彼と比べてしまい、「復縁したいとかまた会いたいとかは思わない」のに、一緒に過ごした楽しい記憶を毎日のように思い出してしまうと明かした。

それまで「1人最高。一生1人で生きていく」と思っていた相談者。しかし恋愛の幸せを初めて知ったことで、現在は人恋しさや寂しさを感じているといい、「こんなことになるなら彼氏なんて存在を知らないままの方が良かった」と胸中を吐露した。

大久保佳代子「初めての恋愛は一番引きずったかも」

これを受け、大久保は恋愛について「ほかにはない楽しさだったり、快楽だったりを知っちゃう反面、苦しみもすごい」と語り、「それを知らない方が幸せなのか」と考える。

一方、相談者の元彼については「さすがに悪いか」と評しながらも、それほど忘れられないのは「楽しかったんだよね」と相談者の気持ちを推察。「一時でもいい時間を共にできたと思うしかないよね」と話した。

そして、自身にも初めての恋愛の記憶があるといい、「初めて恋愛ってこういうものなんだとか、『ハヌーンってこんなに楽しいものなんだ』っていう人と別れた時は、やっぱ一番引きずったかも」と告白。

「2人目、3人目は、傷つくんだけど、意外と自分で傷の癒やし方っていうか、『前回よりマシだ』なんて思いながら」と経験を重ねることで変化したことを振り返り、相談者に「今が一番しんどいとは思う」と寄り添った。

そのうえで大久保は、「不思議なもんで現れますから。諦めなければね、恋愛したいと思ってたら」と前向きな言葉も。「腹煮えくり返ったりとかさ、寂しくてとかさ、もう泣いて泣いて仕方ない、なんて時間は、だんだんなくなっていくんですから」と自身の考えを伝えた。