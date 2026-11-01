「これは夜なべだな」――夜9時を過ぎて子どもから頼み事をされた48歳女性は、あることを思い出し、食べ物を探し始めた。ところが、その様子を見た夫は驚いた後、大笑い。女性が幼い頃から憧れ続けてきたものには、思いがけない勘違いがあった。10月25日放送のTBSラジオのラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)で紹介されたリスナーの体験談に、安住紳一郎アナウンサーも笑いながら反応した。

安住紳一郎アナウンサー

小学校の音楽の教科書を見て抱いた“夜なべ”への憧れ

この日のメッセージテーマは「私の勘違い」。48歳の女性リスナーから寄せられたのは、童謡『かあさんの歌』に出てくる「夜なべ」という言葉をめぐる思い込みだった。女性は長年、「夜なべ」を夜食のことだと思っていたという。これには安住アナも「わかる! 小さいときにその言葉習わないもんね」と共感。

女性の勘違いとなったきっかけは、小学生の頃に見た音楽の教科書の挿絵だった。そこには、火のついた囲炉裏の前で編み物をしている母親が描かれ、そばには鍋がかかっていた。女性はその絵を見て、「なるほど、夜に食べる鍋だから夜なべだな」と納得したそうだ。

さらに、夜遅くまで裁縫をする自分の母親が、お菓子を食べながら作業していたことも思い出した。「うちには囲炉裏がないからお菓子を食べてたんだな」と考え、ますます自分の解釈に自信を深めていった。そうして女性は、いつしか「夜なべ」に憧れるように。

この話に安住アナも「夜食って憧れるよね」と共感。夜遅くまで起きて何かを食べるという、子どもにとって少し特別な時間を想像していた。

子どもから突然の頼み事 夫が大笑いした理由

長年の勘違いが明らかになったのは、今年の春のことだった。ある夜、子どもが「明日までに部活で使う小道具を作らなきゃいけない」と言い出した。時刻はすでに夜9時を過ぎていた。

翌日までに仕上げなければならない作業を前に、女性は「これは夜なべだな」と考えた。そして、「じゃあお母さん、夜なべして作らないとね。何か食べられるものあったかな」と、食べ物を探し始めたという。ところが、夫はその言葉を聞いてぽかんとした後、大笑い。

「ねえねえ、夜なべって夜遅くまで作業することだよ。夜食のことじゃないよ」

夫の説明によって、女性は初めて「夜なべ」の意味を知ることになった。

「私の長年の憧れが崩れた瞬間でした」

小学生の頃に教科書で見た挿絵から始まった思い込み。何十年も憧れていた「夜なべ」が、実は夜食そのものを指す言葉ではなかったと知り、女性は「私はこのまま勘違いしたまま、世を去りたかったです」と、冗談交じりに複雑な胸の内を明かした。

その言葉に安住アナは、「ちょっと遅すぎるでしょ(笑)」と反応。幼い頃に抱いた小さな憧れが、48歳になって思いがけず覆された今回の出来事。女性にとっては少し残念な真実だったものの、長年の勘違いそのものが、家族を笑わせる思い出になったようだ。