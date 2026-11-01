自分の個展会場で従業員と間違われてトイレの前で足止めに。ようやく本人だと気づいてもらうと、今度は思い出話が始まって――。お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武が、10月31日放送のTBSラジオ『土曜朝6時 木梨の会。』(毎週土曜6:00～7:00)で、名古屋で遭遇した思いがけない交流を振り返った。

木梨憲武

作品を追加するため、開場前の個展会場へ

名古屋で開催中の個展に、作品を追加するため足を運んだ木梨。地元番組の取材で、鳥の作品を増やしに来ると約束していたそうで、自ら制作した作品やハサミ、接着剤などをバッグに入れ、朝の新幹線で向かったという。

会場に着いたのは午前9時半ごろ。開場前に作業を進め、午前10時にやって来る最初の来場者たちと、写真を撮ったり握手をしたりしてから帰ろうと考えていた。

ところが、その前にトイレへ向かったところ、思いがけないやり取りが始まった。

入り口にはロープがあり、その横では男性が清掃中。木梨が利用したいと声をかけると、「従業員の人はここのトイレ使っちゃダメなんだよ!」と言われたという。

「従業員じゃないんですけど」と伝えても、男性は木梨の顔を見ないまま、「ダメだよ。ダメ! お客さん用なんだから」。木梨は「だから、ある意味お客さんでもあるんですけど」と説明したが、まだ開場前だったこともあり、話はなかなかかみ合わなかった。

本人だと気づくと、とんねるずの思い出話に

木梨としては、まずトイレを使わせてほしいところ。名前を伝え、自分が本人であることを説明すると、男性も「ノリさん……」とようやく気づいたという。

個展の準備をしていて、まもなく開場することなどを話し、ようやくトイレを利用。すると、用を済ませて手を洗うころ、男性は「いや～、木梨さん。同い年! 見てたよ～!」と再び話しかけ、とんねるずを見ていた思い出を語り始めた。

木梨は当時の様子を、「自分ととんねるずの思い出を語りかけ……」と再現。ただ、今度は来場者を迎える時間が迫っていた。

「そう言ってるうちにオープンしちゃうから。オープンしちゃうから」

そう男性に伝え、最後は「ありがとね。おしっこありがとうね」とお礼。スタジオからは笑いとともに、「どういうことですか」とツッコミが入り、木梨も「させてくれてありがとうね」と、その言葉の意味を説明していた。

帰り道でも再会、サインを渡すことに

男性との交流は、トイレだけでは終わらなかった。その後、買い物を済ませてタクシー乗り場へ向かっていると、先ほどの男性と再会。信号待ちの間、今度は木梨が男性の仕事について尋ねるなど、再び会話になったという。

木梨は、手元にあったはがきにサインをして男性へ。本人だと気づいてもらうまでに時間がかかった出会いは、帰り際にサインを贈る交流へと変わっていた。

なお、木梨は以前にも、名古屋で自分の個展の大きなポスターにサインや案内を書いていたところ、通りかかった女性から「落書きしたらダメだからね!」と注意されたという。女性は木梨の顔を見ると笑みを浮かべたそうだが、「本当に言ってんのか、ジョークで言ったのか、いまだに謎」と振り返る。

立て続けに起きた出来事に、木梨は「名古屋の皆さん、結構注意するね」と笑っていた。