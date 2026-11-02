「大好きなテレビの仕事とはまた違うところで、普段あまり話す機会のない、休日のこと、いま考えていること、実は悩んでいること…などなど、お話しつつ」――日本テレビの水卜麻美アナウンサーが、同局アナウンサー初となるポッドキャスト番組『水卜麻美の しごとじゃないラジオ』を11月6日20時頃からスタートする。テレビの生放送とは違う、リラックスしたトークを届けるという。

水卜麻美アナウンサー

「役に立つ情報も、ニュースになるようなことも、おそらくありませんが…」

『ZIP!』をはじめ、朝・昼の情報番組を中心に活躍してきた水卜アナ。2025年からは、観客と直接会って同じ空間を共有する単独トークライブを行うなど、新たな表現の場を広げてきた。

今回スタートするポッドキャストでは、テレビの生放送では話す機会があまりない日常の出来事や、仕事、食、ライフスタイルに対する本音、日々の気づきなどを、リラックスしたトークで届ける。リスナーと一緒に話しているかのような、ほっと一息つける時間を目指すという。

水卜アナは「このたび、ポッドキャストの番組を始めることにいたしました」と報告し、「大好きなテレビの仕事とはまた違うところで、普段あまり話す機会のない、休日のこと、いま考えていること、実は悩んでいること…などなど、お話しつつ、生放送のテンポとはまた違うゆったりとしたひとときを、一緒に過ごせたらうれしいです」とコメント。

さらに、「役に立つ情報も、ニュースになるようなことも、おそらくありませんが…どうぞよろしくお願いいたします」と、リスナーに呼びかけている。

番組は11月6日20時頃に初回配信され、以降は毎週金曜20時頃に更新予定。Spotify、Apple Podcasts、Amazon Musicで配信される。番組の公式ハッシュタグは「#ミトラジオ」。