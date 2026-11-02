「大好きなテレビの仕事とはまた違うところで、普段あまり話す機会のない、休日のこと、いま考えていること、実は悩んでいること…などなど、お話しつつ」――日本テレビの水卜麻美アナウンサーが、同局アナウンサー初となるポッドキャスト番組『水卜麻美の しごとじゃないラジオ』を11月6日20時頃からスタートする。テレビの生放送とは違う、リラックスしたトークを届けるという。
「役に立つ情報も、ニュースになるようなことも、おそらくありませんが…」
『ZIP!』をはじめ、朝・昼の情報番組を中心に活躍してきた水卜アナ。2025年からは、観客と直接会って同じ空間を共有する単独トークライブを行うなど、新たな表現の場を広げてきた。
今回スタートするポッドキャストでは、テレビの生放送では話す機会があまりない日常の出来事や、仕事、食、ライフスタイルに対する本音、日々の気づきなどを、リラックスしたトークで届ける。リスナーと一緒に話しているかのような、ほっと一息つける時間を目指すという。
水卜アナは「このたび、ポッドキャストの番組を始めることにいたしました」と報告し、「大好きなテレビの仕事とはまた違うところで、普段あまり話す機会のない、休日のこと、いま考えていること、実は悩んでいること…などなど、お話しつつ、生放送のテンポとはまた違うゆったりとしたひとときを、一緒に過ごせたらうれしいです」とコメント。
さらに、「役に立つ情報も、ニュースになるようなことも、おそらくありませんが…どうぞよろしくお願いいたします」と、リスナーに呼びかけている。
番組は11月6日20時頃に初回配信され、以降は毎週金曜20時頃に更新予定。Spotify、Apple Podcasts、Amazon Musicで配信される。番組の公式ハッシュタグは「#ミトラジオ」。
【編集部MEMO】
水卜麻美
1987年4月10日生まれ、千葉県出身。慶應義塾大学文学部を卒業後、2010年に日本テレビ入社。『ヒルナンデス!』『スッキリ』などを担当し、2021年から朝の情報番組『ZIP!』の総合司会を務める。『有吉ゼミ』などのバラエティ番組にも出演し、『24時間テレビ』では2014年から総合司会を担当。2025年から単独トークライブも開催するなど活動の幅を広げ、2026年11月には日本テレビアナウンサー初となるポッドキャスト番組『水卜麻美の しごとじゃないラジオ』をスタートする。