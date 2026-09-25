「これはもういいんですよ。好きだからしたい」――お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子が、Podcast番組『大久保佳代子とらぶぶらLOVE』(毎週土曜17:00配信)で、21歳女性から寄せられた恋愛相談に回答した。

今回届いたのは、人生で初めて彼氏ができたという21歳の女性からの相談。デートを重ねる中で性的な欲求が強くなった一方、「彼氏に恋愛感情があるのか、それとも性的な行為に惹かれているだけなのか」と分からなくなったという。大久保は相談者の状況を聞き、「好きだからしたい」という気持ちを肯定した。

大久保佳代子

「彼氏としたくてたまりません」 21歳女性から率直な相談

番組に届いたのは、21歳の女性からの相談。最近、初めての彼氏ができ、付き合ってからデートを重ね、3回目のカラオケで初めてディープキスをしたという。

相談者は、そのとき「自分でも引くぐらいとんでもなく興奮してしまった」と告白。「今彼氏と初体験がしたくてたまりません」と率直な思いをつづった。

彼氏と一緒にいることは楽しく「もっと会いたい」と思う一方、「彼氏のどこが好きなの」と聞かれると、すぐに答えが出てこないという。

そこで相談者は、「私は彼氏に対して恋愛感情があるのでしょうか? それとも彼氏とする性的な行為に惹かれているだけなのでしょうか?」と質問。「人生初の彼氏に対するやり目なのでしょうか?」と尋ねた。

相談文を読み終えた大久保は、相談者の文章について「興奮マックスですね」と反応。そのうえで、「やり目」という言葉について、「やり目って言葉がちょっときつい」と指摘した。

大久保は、「好きだから見た目も好きだし、会ってて楽しいからデートしてるわけで」と話し、そこに20歳の女性の性的な欲求が重なったのではないかと説明した。

そして、「これはもういいんですよ。好きだからしたい」と明言。相談者がカラオケでのディープキスによって「自分が引くぐらい興奮しちゃってる」ことにも触れ、「出来上がってますんで」と語った。

その後、相談者に対しては、恋愛を楽しみながら、性的な行為についても「ちゃんと気をつけながら」進めるよう呼びかけた。

「21歳、頼もしいです」 大久保が相談者にエール

大久保は、性欲が強いことを悩んでいる20代や40代、50代の女性から相談が寄せられることにも触れつつ、今回の21歳女性については「頼もしいです」とコメント。

さらに「日本はあなたに任せましたから」とエールを送り、「そのパワーを勉強に生かしたり、仕事に生かしたりしながら頑張ってください」と呼びかけた。

初めての恋人との関係だからこそ、自分の感情が何なのか分からなくなった相談者に対し、大久保らしい率直な言葉で回答した。