「本名も知らないし、家にも行ったことがない」お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子が、結婚を意識した相手について語った―。

大久保佳代子

「キュンと来た」「見たときに“好きかも!”って」

大久保は、6日に更新されたYouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』にゲスト出演。納言・薄幸が、「結婚したい」と話すと、「したほうがいいと思う。私が言うのもあれですけど」と助言。愛犬と暮らす生活は、「楽しい」としつつ、「今後を考えるとやっぱり不安」だといい、「この先、体がより健康になるわけじゃないし。仕事がガンガン増えるわけもないじゃない? そのときに、パートナーというか。私の場合は異性だけど、頼れる人がいたらいいなと本当に思う」と心の内を明かした。

また、これまでの恋愛について、「お酒を飲んでていい感じになって。なし崩し的に付き合いだして」「やっぱり入口がそうだと、3カ月ぐらいで魔法が解けるというか。なんでこの人と付き合ってるんだろう? って」と赤裸々に語った大久保。“最後の恋愛”は10年前だといい、「44～45歳で終わってんのかな? その人と、もし結婚できたらいいかなとは思ったんだけど……」と明かしつつ、飲み屋で出会った相手について、「もうダメな人でさ。本当に本名も知らないし、家にも行ったことがない」とぶっちゃけた。

「最後のうずきじゃないけど、キュンと来たの。見たときに、好きかも! って」と懐かしそうに話した大久保だったが、「デートの約束しても、当日とか前日に“水が届くからデートできない”とか」「その方にはお金を50万を2回かな」と明かして苦笑い。一方、「世の中的に言ったら、ダメな人だけど。ダメぐらいが私はよかった」「私の人生の中では、すっごくハラハラドキドキの楽しい時間よ」と後悔はない様子で、「人生初の一目ぼれに近い。もう性的にビンビンに来たって感じ。でも、そういうのも惑わされちゃうと、やっぱ違うのかもしんない」と語っていた。