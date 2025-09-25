秋の立川の風物詩ともなりつつある「とある」シリーズと立川市とのコラボイベントが、今年は「15周年記念 とある自治体の地域振興2025」と銘打ち、2025年11月8日(土)・9日(日)の2日間、【たちかわ楽市2025】内のイベントとして、国営昭和記念公園花みどり文化センターにて開催される。

毎年注目の新規描き下ろしイラストは、15周年を記念して、『とある魔術の禁書目録』から8人、『とある科学の超電磁砲』から7人の計15人のキャラクターが描かれている。商品情報やイベントの詳細は、10月初旬の発表予定となっているが、昨年との変更点については、以下の通りとなる。

1) 物販エリア入場整理券の配布

8時30分：国営昭和記念公園あけぼの口左脇通路にて物販エリア入場整理券待機列形成

9時30分：スタッフの先導で花みどり文化センター入口の整理券受取コーナーへ移動

9時40分：物販エリア入場整理券配布開始(なくなり次第終了)

※物販エリア整理券は一人一枚で、指定時刻のみ入場可能。指定時間内に来られなかった場合は、次の時間帯の最後尾に編入となる。

※整理券のない人は、整理券を持っている人の入場がすべて終了してからの入場となる(おおよそ15時以降)。

2) 物販エリア内でのグッズ購入1,000円(税込)ごとにもらえる抽選券の抽選会

花みどり文化センターでのリアル抽選会が復活(WEB抽選、事後通販抽選もある)。会場で外れてもWEB抽選があるため、抽選券は捨てないように。

3) カードラリー

デジタルからリアルカード方式に変更となる。

また、恒例のキャスト出演トークショー付き上映会も実施予定。2019年に好評だった誰でも楽しめるミニゲームイベントも復活し、人気のヤシの実＆パインサイダー2025年デザイン缶もイベントに合わせて発売予定となっている。さらには立川市の協力店舗によるおもてなしなど、「とある」シリーズファンでなくとも楽しめる盛りだくさんの内容となる。

(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T

(C)2017 鎌池和馬／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／PROJECT-INDEX Ⅲ