昨年2025年に15周年を迎えた「とある」シリーズと立川市のコラボ企画『とある自治体の地域振興(プロモーション)』が、2026年2月22日(日)にTACHIKAWA STAGE GARDENにて開催されるシリーズ初のフィルムコンサート『とある魔術と科学の幻奏音撃(フィルムコンサート)』で立川を訪れる多くの「とある」シリーズファンに向けた【おもてなし企画】の実施を発表した。

参加店舗を回って集めよう！「とある自治体の特典回遊(コースターラリー)」

「カードラリー」ならぬ「コースターラリー」が、2023年に大好評を得た人気企画をフィルムコンサートに合わせて実施される。

実施期間：2026年2月21日(土)、22日(日)、23日(祝・月)

実施時間：各店舗の営業時間から当日配布分終了まで

配布枚数：各店舗にて各日330枚

参加店舗：以下の12店舗(各店舗にはスタンディパネルを展示)

1. ★ビジネスホテル小沢屋(立川市柴崎町2-2-8)

2. コトブキヤ立川本店(立川市緑町4-5 壽屋ビル2F)

3. 立川献血ルーム(立川市柴崎町3-6-29 アレアレア2 3F)

4. 入船茶屋(立川市柴崎町2-2-26)

5. ★プレゴ立川(立川市柴崎町3-7-5)／クリアファイルは景品交換

6. ★立川伊勢屋(立川市高松町3-17-1)

7. ★菊川園(立川市柴崎町2-5-6)

8. テーブルカルチャーえむすび(立川市緑町4-2立川地方合同庁舎にぎわい店舗1階)

9. アニメイト立川(立川市柴崎町2-3-1 ASAMIビル3F/4F)

10. 立川まんがぱーく(立川市錦町3-2-26 立川市子ども未来センター2F)

11. ★TiSTORE(立川市緑町3173 国営昭和記念公園 花みどり文化センター内)

12. 元祖5本指ソックス専門店ラサンテ(立川市錦町1-8-14 鈴木ビル1F)

【先着特典】とある自治体の地域振興2026年A3ポスターカレンダーどちらか1枚プレゼント

※21日(土)のみ実施

配布場所：★TiSTORE(立川市緑町3173 国営昭和記念公園 花みどり文化センター内)

※配布は特典がなくなり次第終了

立川のお土産に『とある自治体の地域振興』商品の販売

★マークのコースターラリー参加店では、歴代描き下ろしイラストを使用したA4クリアファイルを販売。

ヤシの実＆パインサイダーを買ってお店に行こう！「とある自治体の創作飲料(オリジナルカクテル)」

フィルムコンサートを楽しんだ後は、立川の各所に設置された「とある」デザインの自動販売機でヤシの実＆パインサイダーを買って、以下の協力店舗に行けばヤシの実＆パインサイダーを使ったオリジナルカクテル(未成年者にはノンアルコールカクテルを提供)を注文できる。

実施期間：2026年2月21日(土)、22日(日)、23日(祝・月)

実施時間：各店舗営業時間による

協力店舗：以下の4店舗

1. bar nocturne.(立川市曙町2-23-6 有田ビル3F)

2. BAR Zolddich(立川市曙町2-5-19)

3. OAK(立川市曙町2-16-1 GALERA Tachikawa Foodmarket)

4. PORT BAR(立川市柴崎町3-7-4 山下ビル2F)

以上、昼間から夜まで充実した内容。『とある魔術と科学の幻奏音撃(フィルムコンサート)』で立川を訪れる「とある」シリーズファンは、立川おもてなし企画にも参加し、楽しんでみよう。

(C)2017 鎌池和馬／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／PROJECT-INDEX Ⅲ

(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T