2025年11月8日(土)・9日(日)の2日間、国営昭和記念公園花みどり文化センターにて開催される「15周年記念 とある自治体の地域振興2025」の詳細が発表された。

気になるイベント商品は以下の通りとなっている。

■A4クリアファイル2種：各550円(税込)

■缶バッジ15種（トレーディング）： 700円(税込) ※イベント価格

■アクリルキーホルダー14種： 各1,400円(税込) ※イベント価格

■アクリルスタンド14種： 各1,750円(税込) ※イベント価格

■アクリル背景共通台座： 2,850円(税込) ※イベント価格

■ラバーマット2種： 各3,850円(税込)

■B2タペストリー2種： 各4,400円(税込)

■GGフォこれ！缶バッジ15種(トレーディング)： 500円(税込) ※イベント価格

■GGフォこれ！アクリルスタンド14種：1,500円(税込) ※イベント価格

■すわってマスコット！帆風潤子：1,300円(税込) ※イベント価格

■ゲコ太のヘアピンセット：1,300円(税込) ※イベント価格

■再生産のゲコ太の指人形全10種(トレーディング)：850円(税込) ※イベント価格

このほかにも人気の「とある」シリーズのグッズが勢揃い。これらの商品を購入金額1,000円(税込)ごとに1枚、直筆サイン入りTシャツが当たる抽選券がもらえる。数年ぶりに復活したリアル抽選会は11月9日(日)15：20より花みどり文化センター内物販エリア横で開催。この場でハズレてしまっても後日行われるネット抽選での当選チャンスも残っているので、半券は取っておくことをおすすめ。また、商品については事後通販も行われるので、イベントに来られない人、買い逃した人は、そちらもチェックしておきたい。なお、通販でも抽選で直筆サイン入りTシャツがプレゼントされる。

【抽選券配布時間】

11月8日(土) 10：00～16：00

11月9日(日) 10：00～16：00(当日抽選対象は15：00配布分まで)

※15：01以降の抽選券は、当日抽選対象外だが、Web抽選には参加可能。

なお、こちらの物販に関しては、開催発表時に告知されたとおり、今年からは物販エリアへの入場整理券(以下、整理券)が導入される。整理券を受け取るまでの流れは以下の通り。

(1) 8：00 …… 整理券列形成／8日(土)、9日(日)の両日共通

場所：国営昭和記念公園あけぼの口門に向かって左側の歩道植え込み側

※8：00以前には決して並ばないこと。並んでいる場合は最後尾から並び直しとなる。

※必ずスタッフの指示に従うこと。

(2) 8：30 …… 開門とともに、誘導員を先頭に公園内花みどり文化センター脇に移動。

※整理券受取りは、この列が優先となる。

(3) 9：00 …… 整理券の配布開始。整理券は先着順。

※規定枚数が終了し次第、配布は終了となる。

※整理券の注意書きを読み、会場スタッフの指示を守ること。

※15時以降はフリー入場となる予定。

※整理券は、すべての商品の購入を約束するものではなく、売り切れてしまう場合もある。

続いては、11月9日(日)に行われる「とある自治体の地域振興キャスト出演上映会」。今回は「『とある科学の超電磁砲』私たちが選んだ大スクリーンで観たい【あの話】上映会」と題し、アニメ全話の中から、佐藤利奈(御坂美琴役)、新井里美(白井黒子役)、豊崎愛生(初春飾利役)、伊藤かな恵(佐天涙子役)の4人が選んだ各1話、合計4話が上映される。音に定評のある立川シネマ・ツー a studioならではの調音上映となっており、大きなスクリーンと良い音で、4人が選んだ「とある科学の超電磁砲」を楽しむことができる。トークショー出演は、佐藤利奈/新井里美/豊崎愛生/伊藤かな恵の予定。

※出演者は予告なく変更になる場合がある。

上映会(参加無料・先着座席指定)の参加受付は、2025年10月26日(日)20：00より、Livepocketにて行われる。事前に会員登録が必要(※すでに会員登録している人は新規登録の必要なし)で、サイトに表示される座席表から空いている座席を選ぶ方式。先着順で、満席になり次第終了となる。

続いて、リアルカードラリーについて 参加店舗とカードデザインは以下の通り。

【景品交換場所】 昭和記念公園内、立川観光コンベンション協会テント前

【景品】2026年「とある自治体の地域振興」A3カレンダー2種

さらに、2025年デザインのヤシの実＆パインサイダーもイベントにあわせて発売。会場内ではレインボーゲコ太のミニ缶バッジがもらえるミニゲームコーナーや来場者アンケートも実施予定となっている。

今回はXで公式ハッシュタグ『＃とある自治体の地域振興2025』が用意されており、Xの公式SNS(たちかわ観光ナビ：＠Tachikawa_tcb)をフォローし、ハッシュタグとあわせて本イベントの様子や感想や思い出を投稿してほしい。

また、立川のおもてなしと2025年デザインのヤシの実＆パインサイダー発売記念として、新しく発売されたヤシの実＆パインサイダーを立川市内の協力店に持ち込むと、創作カクテル(ノンアルコールも含む)が提供される企画も実施されるので、各店のオリジナリティ溢れるカクテルを楽しんでみたい。

(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T

(C)2017 鎌池和馬／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／PROJECT-INDEX Ⅲ