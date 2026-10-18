俳優の八嶋智人が、YouTubeチャンネル『ハンターch』で公開された動画「【ついに八嶋智人パイセン降臨! たっぷりしゃべりっぱなし!】テレビでは見たことないコテギリだから話す深〜い話がヤバいっす!」に出演。甲本ヒロトが自身の婚姻届の証人を務めたことを明かした。

八嶋智人

甲本ヒロトが八嶋智人の婚姻届の証人になった経緯

梶原善について、「善ちゃんが、人と人ともすごく繋げてくれて」と語った八嶋。その一例として、自身の結婚にまつわるエピソードを披露した。

八嶋によると、当時は現在の妻である宮下今日子とすでに同居していたものの、「一緒に住んでたんだけど、結構前。そうすると、いつ結婚するかってタイミングが分かんなくなるじゃん」と、入籍する時期を決められずにいたという。

そんなとき、梶原から3月3日の入籍を提案されたそうで、八嶋は「3月3日に入籍するなら、善ちゃんもその日だし、ヒロトさんもその日だし、結婚の婚姻届の証人っていうのをやってくれるって(言われた)」と説明。

突然の提案だったものの、「3月3日にするか」と入籍日を決めたといい、梶原からはひな祭りで街も華やぐ時期だからと勧められたことも振り返った。

そして、婚姻届の証人欄に記入してもらうため、甲本が八嶋の自宅を訪れることに。八嶋は「初めて甲本ヒロトって人がうちに訪れるわけよ」と話し、甲本について「中学生の頃から布団にこうやって、うわーって歌うぐらい好きだった。だからなんか、そんな人に会えるんだっていう」と、当時の心境を回顧。この出会いをきっかけに、甲本とは家族ぐるみの付き合いが続くようになったと明かしていた。