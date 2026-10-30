タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【驚愕】数々の名作に出演する実力派俳優・佐野史郎がドラマの裏側や芸能界裏話を大暴露!」に出演。テレビ番組で演じたキャラクターの影響で、小学生から腹を殴られた過去を明かした。
関根勤、テレビで演じたキャラクターの影響で小学生に囲まれ…
この動画には、ドラマ『ずっとあなたが好きだった』(TBS系)で冬彦役を演じた佐野史郎がゲスト出演。放送後に周囲から怖がられるようになったと明かすと、関根も「当時は特にテレビのままの役が(現実でも)そうだってイメージで通る人が多いから」と共感した。
そして、テレビで演じた役柄のイメージが私生活にも影響したという話題が続くなかで、関根は「僕は『カックラキン大放送!!』でカマキリやってましたから」「ああいうやつだと思われて」と、自身の経験も披露。「収録があって行ったら、小学生3〜4人に囲まれて、腹を殴られました」と打ち明ける。
子どもたちは「カマキリだ、こいつ!」と言いながら、関根の腹に何度もパンチを入れたそうで、関根は「まあ、しょうがないですよね。有名税というか。小学生のパンチも結構痛かったです(笑)」と苦笑い。
この話を聞いた佐野が「加減がない」と反応すると、関根は「加減がない! 退治しようとしてるからね。そういうのがありました」と振り返っていた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超える。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。