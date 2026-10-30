タレントの関根勤が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【驚愕】数々の名作に出演する実力派俳優・佐野史郎がドラマの裏側や芸能界裏話を大暴露!」に出演。テレビ番組で演じたキャラクターの影響で、小学生から腹を殴られた過去を明かした。

関根勤

関根勤、テレビで演じたキャラクターの影響で小学生に囲まれ…

この動画には、ドラマ『ずっとあなたが好きだった』(TBS系)で冬彦役を演じた佐野史郎がゲスト出演。放送後に周囲から怖がられるようになったと明かすと、関根も「当時は特にテレビのままの役が(現実でも)そうだってイメージで通る人が多いから」と共感した。

そして、テレビで演じた役柄のイメージが私生活にも影響したという話題が続くなかで、関根は「僕は『カックラキン大放送!!』でカマキリやってましたから」「ああいうやつだと思われて」と、自身の経験も披露。「収録があって行ったら、小学生3〜4人に囲まれて、腹を殴られました」と打ち明ける。

子どもたちは「カマキリだ、こいつ!」と言いながら、関根の腹に何度もパンチを入れたそうで、関根は「まあ、しょうがないですよね。有名税というか。小学生のパンチも結構痛かったです(笑)」と苦笑い。

この話を聞いた佐野が「加減がない」と反応すると、関根は「加減がない! 退治しようとしてるからね。そういうのがありました」と振り返っていた。