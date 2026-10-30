俳優の八嶋智人が、YouTubeチャンネル『ハンターch』に出演。自身が所属する劇団・カムカムミニキーナの公演『ゴールド饅頭』で共演する俳優・原伊里について語った。

八嶋智人

「僕の妻も絶賛出たりしてますけど…」“ハン・リンシン”妻・宮下今日子の出演もアピール

カムカムミニキーナの公演について話すなかで八嶋は、オーディションを経て出演することになった“ある俳優”について言及。「すごいのよ……原伊里ちゃんというオーディションで来てくれた女の子が、5カ国語をしゃべる」と紹介した。

原は日本語・英語・中国語・韓国語・モンゴル語を話せるといい、その多才ぶりに「別班じゃねぇか? つって(笑)」とドラマ『VIVANT』に登場する組織「別班」になぞらえて、笑いを誘った。

八嶋も「『VIVANT』には出てないのよ」と話し、収録当時は明らかになっていなかったようだが、原は25日に放送された最新22話にバルカ共和国のキメル法務大臣の秘書役で出演を果たした。

また、八嶋の妻である宮下今日子もハン・リンシン役で出演しており、「『VIVANT』を楽しみたいなら、僕の妻も絶賛出たりしてますけど……」とちゃっかりアピールをしていた。