俳優の八嶋智人が、YouTubeチャンネル『ハンターch』に出演。自身が所属する劇団・カムカムミニキーナの公演『ゴールド饅頭』で共演する俳優・原伊里について語った。
「僕の妻も絶賛出たりしてますけど…」“ハン・リンシン”妻・宮下今日子の出演もアピール
カムカムミニキーナの公演について話すなかで八嶋は、オーディションを経て出演することになった“ある俳優”について言及。「すごいのよ……原伊里ちゃんというオーディションで来てくれた女の子が、5カ国語をしゃべる」と紹介した。
原は日本語・英語・中国語・韓国語・モンゴル語を話せるといい、その多才ぶりに「別班じゃねぇか? つって(笑)」とドラマ『VIVANT』に登場する組織「別班」になぞらえて、笑いを誘った。
八嶋も「『VIVANT』には出てないのよ」と話し、収録当時は明らかになっていなかったようだが、原は25日に放送された最新22話にバルカ共和国のキメル法務大臣の秘書役で出演を果たした。
また、八嶋の妻である宮下今日子もハン・リンシン役で出演しており、「『VIVANT』を楽しみたいなら、僕の妻も絶賛出たりしてますけど……」とちゃっかりアピールをしていた。
【編集部MEMO】
『ハンターch』は、ニッポンカルチャーを題材に、自由気ままに雑談するYouTubeチャンネル。同チャンネル内のコーナー「コテギリカイワイ」では、ともに1973年生まれの俳優・片桐仁と小手伸也が、「コテギリ世代」の2人にまつわる界隈の人と一緒にトークを繰り広げる。