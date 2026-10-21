「いつも真面目な彼氏のふざける様子を見ることができて、朝から元気が出る」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が15日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。同棲カップルから寄せられた毎日の“習慣”に感心した。

吉田仁人

彼氏と同棲中のリスナー「見送る側が一発芸をする」「日によって…」

この日の放送では、交際2年の彼氏と同棲中だというリスナーのお便りを紹介。一緒に住むようになってから、新しい“習慣”ができたそうで、「家でお見送りをするときに、見送る側が一発芸をする」と告白。玄関扉が閉まるまでのあいだに、「毎回その場で思いついたことをしている」といい、「お互いに家を出る時間がバラバラなので、日によってボケる側が変わる」と説明した。

続けて、「見送られる側としては、いつも真面目な彼氏のふざける様子を見ることができて、朝から元気が出る」「見送る側のときは、全力でボケて笑ってくれると、“よっしゃ! 笑かせた! ”と達成感がある」と力説。「自然発生した習慣なのですが、私個人としては気に入っている。これからも続けたい」と意気込むと、吉田は、「すげえじゃん……(笑)」とその光景を想像して笑っていた。

“一発芸”でお見送りする同棲カップルを、「そう真似できない愛のカタチですね(笑)。これは素晴らしい。いいですね～!」と絶賛した吉田。「なるべく続けたほうがいい」とリスナーの背中を押し、「お互いのペースをちゃんと見合ってる感じとか。お互いを思い合った結果の……。素敵じゃない? これはいいですよ」とほっこりした様子だった。