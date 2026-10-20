「久々に集まるとテンション上がる」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が15日、文化放送『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。1stミニアルバム『LOVE ENG!NE』のリード曲「時空超えてユニバース」のミュージックビデオ撮影秘話を明かした。

吉田仁人

「時空超えてユニバース」MV撮影の裏側を告白「みんなでヒザをつき合わせて…」

「好きすぎて滅!」「爆裂愛してる」に続く“愛”3部作の完結編となる同曲。ミュージックビデオ撮影について、吉田は、「撮影するタイミングが本当に……」と切り出し、「M!LKとしての稼働もいっぱいあるけど、個人がすごいじゃない? 映像作品もそうだけど、バラエティに関しては、(曽野)舜太と(塩崎※崎はたつさき)太智がとんでもなく出てて。M!LKとして集まる時間がなくなっちゃった」と吐露。そのため、ソロパートは各々単独で撮影し、「あとは、みんなで集まれる日にもう1回集まってみたいな形でやらせてもらった」と語った。

個人の仕事が増え、全員で集まる機会が少なくなっていたというM!LK。吉田は、「やっぱり久々に集まるとテンション上がる」とうれしそうに話したが、「久々って言っても、2週間ぐらい(笑)。2週間ぐらいでも、みんな“ウエ～イ!! ”ってなる」と含み笑い。撮影の合間には、横並びに座っていたはずが、「気づいたら、円卓みたいに。みんなでヒザをつき合わせて」と“仲良し”っぷりを語り、「すごいハッピーでいいなぁ、ほのぼのしてんなぁとか思いながら。やっぱり5人で集まると、いい空気になる」としみじみ振り返った。

また、撮影中に起こった“困りごと”も告白。撮影は深夜まで続き、疲れと眠気でウトウトしているメンバーがいた一方、「問題は太智なんですよ。やたらテンションが上がるっていう“深夜テンション”ですよ」と明かして苦笑い。塩崎は、「はい! 回ったー!」「はい! 行くよー!」と声を張り上げていたようで、「知らないんでしょうね。自分の“深夜テンション”のうるささを……」「もうとんでもなかった!」とぼやき、「本当にはじめてちゃんと……。いや、久しぶりにちゃんと、“太智! うるさいよ! ”って言った(笑)」とぶっちゃけていた。