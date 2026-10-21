「先週の放送が私のタイムマシーンの起動スイッチだったような気がします」――。34年ぶりに母校を訪れた53歳女性は、懐かしい校舎を歩きながら、青春時代の記憶がよみがえってくるのを感じていた。そのきっかけは、1週間前に耳にしたラジオの放送だった。18日放送のTBSラジオのラジオ番組『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)で、女性の心温まる投稿が紹介された。

安住紳一郎アナウンサー

同窓会の直前、ラジオで母校の校歌が…

東京都八王子市の山あいにある女子高校に通っていたという女性。授業中、窓の外をタヌキやキジが通り過ぎ、天気の良い日には雲海まで見える、まるで天空の城のような学校だったという。

そんな女性は、前週の『日曜天国』を聴いて驚いた。安住紳一郎アナが突然、母校の校歌を歌い、その日アシスタントを務めていた佐藤さやかアナも同じ学校の出身だったからだ。

女性は「ラジオの前でひっくり返るほど驚きました」と振り返る。そして、その翌週に自身が34年ぶりの同窓会に参加することになっていた偶然にも、不思議な縁を感じたという。

懐かしい校舎を歩き、思わず「涙がほろり」

同窓会では、懐かしい先生たちとも再会。かつて同窓会報の訃報欄で名前を見たような気がしていた先生が、目の前で元気に手を振っている姿には、「心の中で激しく土下座しました」というユーモラスな一幕もあった。

会場では、思い出の校歌の生演奏も披露された。女性は、青春時代には恥ずかしくて言えなかったものの、今なら「私はあの校歌が大好きなんです」と胸を張って言えるとつづった。

その後、校歌を鼻歌で口ずさみながらグラウンドや校舎を歩くと、山の中の教室、土の匂い、友人たちの笑顔が一瞬でよみがえり、「恥ずかしながら涙がほろりとこぼれました」。

投稿を聞いた安住アナは「あら、うれしい。ありがとうございます」と感激。さらに、年齢を重ねると気分が高揚する機会が少なくなるという話から、同窓会で昔の仲間と再会する喜びにも言及。懐かしい人々との再会がもたらす高揚感について持論を展開していた。