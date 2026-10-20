パートや推し活をしながら過ごす毎日。このままでいいのだろうかと考えてしまう――。17日放送のTOKYO FMのラジオ番組『AXA presents あしたはいい天気』(毎週土曜15:00～15:25)に、これからの人生について悩む55歳女性からメッセージが届いた。パーソナリティーのYOUが着目したのは、女性が最後に添えた「大好き」なことだった。

YOU

「自分は何の役割のために生まれてきたのかな」

メッセージを寄せたのは、福岡県の55歳女性。「この先があっという間に過ぎていきそう」で、漠然と「自分は何の役割のために生まれてきたのかな」と考えることがあるという。

「恥ずかしながら人生でまだこれといって成し遂げたものもなく」とつづった女性。日々、パートや推し活などをしながら、「これでいいのかな」と感じていると打ち明けた。

一方で、人に喜んでもらうことが好きで、「小さなことでもこの先何かこれということができたらいいなあ」とも。そして、「手芸は大好きです」と添え、YOUにも同じように考えた経験があるかを尋ねた。

YOUは「私ですよ」と反応し、自分から言い出して責任を背負い、何かを成し遂げるようなことはできないと説明。そのうえで、女性が好きだという手芸の話へと進んだ。

好きな手芸を、自分の楽しみから誰かの喜びへ

YOUは、長年自身のヘアメイクを担当している人が、趣味の縫い物を楽しみ、アクセサリーを作る会社を立ち上げてネットで受注している例を紹介。「そういうことやったらいいんですよ」と提案した。

店舗を構えることには家賃などの負担があるとし、自宅で作ったキーチェーンや、花瓶の下に敷くような布小物、編み物などをネットで販売する方法に言及。友人へのプレゼントとして渡すこともできると話した。

女性が「人に喜んでもらうことが好き」と記していた点も踏まえ、作品を撮影して紹介したり、Instagramから始めたりする方法にも触れた。

そしてYOUは、推し活など、自分なりの楽しみを続けてきた女性に、「じゃあ、これをまき散らしましょう。世間に」と呼びかけた。

バッグに付ける小物や、布をつなぎ合わせたランチョンマットのようなものを思い浮かべ、「すごく楽しくないですか?」とYOU。「私も手先が器用だったらそういうことがしたいです」と、自身も魅力を感じている様子だった。

「とても素晴らしい人生ですよ。まだまだ55歳」。YOUはそう伝え、新たな挑戦にエールを送った。

エンディングでも「こういうの作ってますよとか」

相談への回答が終わった後も、女性の手芸の話は続いた。エンディングでYOUは再び話題を戻し、作品を見せてもらうことにも関心を示した。

最後には、作品そのものだけでなく写真でもよいとして、「こういうの作ってますよとか見せていただけたら嬉しいですよ」と呼びかけた。女性が大切にしている手芸への興味を、番組の終わりにも伝えていた。