「家族とかM!LKに関しては無関心なのよ」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が、9月29日に更新されたYouTubeチャンネル『じんだいチャンネル』に出演。メンバーへの思いを赤裸々に語り、ファンから感動の声が上がっている。

吉田仁人

吉田仁人が明かした自身の“スタンス”に塩崎太智も感嘆「すごいね!」

公開された動画では、塩崎太智(※崎はたつさき)が“マネージャー”として吉田に密着。ラジオの収録現場にマクドナルドを差し入れた塩崎は、ビッグマックにかぶりつく吉田に、「本当にビッグマック好きなんだね(笑)。(期間限定メニューの)月見よぎったでしょ?」と苦笑い。これに吉田は、「期間限定って割と好きになる確率高い」としながら、「でも、怖いのよ。それがなくなるオフシーズンがあるわけじゃん? 月見は毎年出してるけど、そうじゃなかったときは絶望よ。“あれ? もう食べれないの? ”みたいな」と胸中を明かした。

続けて、「俺は失うことが怖いから。だったらいらない」と自身のスタンスを語った吉田。塩崎が「そういう意味で友達いないの?」と単刀直入にツッコむと、「そうだよ(笑)。友達ができて、友達じゃなくなったり。(友達の)数が増えて誰かがおざなりになったりすることが怖いから、友達を作ってない」とキッパリ。さらに、「M!LKにも感じることあるの? M!LK失っちゃうかも……みたいな」と問われると、「俺、もう1個パターンがあって。家族とかM!LKに関しては無関心なのよ」と告白した。

吉田は、メンバーに対して“無関心”な理由を、「もっとこうしてあげなきゃ! とかが、ちゃんとやらなきゃではない。いるの当たり前でしょ? フェーズ」だと説明。メンバーを家族同然に思っているようで、「メンバーに対して、超やさしいみたいなのではないじゃん? でも、必要なことはちゃんとやるみたいな」と吐露した。

吉田の秘めた思いを聞いた塩崎は、「空気パターンね。すごいね!」と感嘆しながらも、「(友達がいないのは)吉田さんの性格に難があるのかと思っていた(笑)」と笑いながらイジっていた。

ファンからは、「M!LKは失う怖さを通り過ぎてるのエモ…居るの当たり前な存在なの泣く…一生一緒にいてね」「嫌われるのが怖いから友達を作らないし期間限定のものを好きになったのに失うのが怖いから食べない吉田仁人めっちゃ愛しい」「家族とM!LKは失うのが怖いのを通り越して“いるの当たり前でしょ”まで到達してるの、大気圏突破して愛」「失うことが怖くて友達を作らない吉田さんがM!LKの事を居るのがあたりまえで家族と同じ空気のような存在と思っている事に感動の涙です」「吉田さんにとってM!LKは家族なんだなぁ、嬉しいなぁ」「オタクが聞きたいこと太ちゃんが全部聞いてくれてて神すぎる」「しっかり聞けてよかった神回」「なにこれ過去最高に尊くて涙とか出る 神回すぎる」など、多数の反響が寄せられている。