「僕のお母さんは仁人くんが大好きです」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が1日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。母親がM!LKファンだという10歳リスナーからの“苦情”に答えた。

吉田仁人

10歳リスナーの素直な本音に大爆笑「いいね! いいね! 本音だね!」

この日の放送は、リスナーから送られたハガキを紹介する“ハガキ回”。10歳のリスナーから、「僕のお母さんは仁人くんが大好きです」というお便りが届いたが、「僕が寝てからM!LKのYouTubeを観てうるさいです」とまさかの“苦情”が。「仁人くんからお母さんを怒ってください」とお願いされると、「いいですね～(笑)」と大笑いした。

さらに、「僕は佐野くんが好きです」と告白され、「いいね! いいね! 本音だね! これは素晴らしい!」と大爆笑。「佐野くんが好きか～。そうかそうか(笑)。僕のことは、いつか視界に入っていただければありがたい」と呼びかけつつ、「ごめんな。次からはイヤホンさせるようにするな。お母さん、イヤホンしてな」と10歳のリスナーに“謝罪”していた。