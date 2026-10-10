「年下組にイジられまくって楽しそうにしてる佐野さん愛おしい」――。アイドルグループ・M!LKが2日、公式YouTubeチャンネル『M!LK』を更新。5人の仲のよさがうかがえる動画にファンから喜びの声が上がっている。

佐野勇斗

佐野勇斗が10歳で“パパ・ママ”呼びをやめた理由「そこで恥ずかしいが……」

公開された動画では、メンバー“最年長”の佐野勇斗をどこまで理解しているのかを検証すべく、「クイズ佐野勇斗」に挑戦。リーダーの吉田仁人は、「もうずっと一緒にいるわけじゃない? わかるよな」と胸を張り、山中柔太朗も「10年以上だよね」と自信たっぷり。その後、「口癖」「後輩へのあいさつ」「1番好きなM!LKの楽曲」「くしゃみをした人に言う言葉」「1時間の空き時間があったら何をするか?」など、佐野をよく知る4人が次々と回答していった。

また、「何歳まで家で“パパ・ママ”と呼んでいたか?」という質問では、吉田、山中、塩崎太智(※崎はたつさき)の3人が、現在も“パパ・ママ”呼びしていることを告白。一方の佐野は、10歳で“パパ・ママ”呼びをやめたと明かし、「バスの中で前のほうの女子から、“佐野くん、まだパパ・ママって呼んでるらしいよ”って聞こえてきたの。それでやめました」と苦笑いで回顧。「本当は別に恥ずかしいとかなかったんだけど、そこで恥ずかしいが芽生えて……」と当時を振り返っていた。

メンバーしか知らないエピソードやものまねを交えながら、“最年長”の佐野を楽しげにイジっていた4人。ファンからは、「4人とも弟全開なのかわいいしあまりにも佐野さんが良いお兄ちゃんすぎる」「弟たちにわちゃわちゃ構われてにっこりな佐野さんかわいすぎる 4人の弟も含めかわいいの大渋滞」「サムネ佐野さんがメンバーを包み込んでて最強お兄ちゃんすぎる」「年下組にイジられまくって楽しそうにしてる佐野さん愛おしい」「お兄ちゃんしてる佐野さんがいっちゃんメロい」「M!LKのこのわちゃわちゃ感が好きすぎる～!! ほーんとに仲良しだなぁ」など、多数の反響が寄せられている。