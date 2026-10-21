JCOMとJCOM BSは10月20日、11月7日に開催される「第95回土浦全国花火競技大会」を、「J:COMチャンネル」、「Jテレ」、「J:COM BS」の3局で同時生中継すると発表した。J:COMが番組制作・放送の主体となり、グループ3局で同時生中継するのは今回が初めてだという。

同大会は日本三大花火大会の一つとして知られ、100年の歴史をもつ。番組では、大会の伝統や花火師たちの技、会場の迫力を全国の視聴者に届けるとしている。

番組タイトルは「【生中継】第95回土浦全国花火競技大会」で、放送日時は11月7日17:00～20:30。荒天などで大会が延期された場合は、11月14日に放送する予定だ。放送チャンネルは以下のとおりで、いずれも無料放送となる。

「J:COMチャンネル」（地上デジタル）： 茨城県内のJCOMサービスエリア 11ch

茨城県内のJCOMサービスエリア 11ch 「Jテレ」（地上デジタル）： 札幌・仙台・関東エリア 10ch、関西・福岡・北九州エリア 12ch、下関エリア 111ch、熊本エリア 11ch

札幌・仙台・関東エリア 10ch、関西・福岡・北九州エリア 12ch、下関エリア 111ch、熊本エリア 11ch 「J:COM BS」： BS260ch（全国）

また、地域情報アプリ「ど・ろーかる」（無料）と、YouTubeの「J:COMチャンネル・J:テレ」でも、11月7日17:00から生配信を行う。「ど・ろーかる」はApp StoreおよびGoogle Playからダウンロードできる。なお、放送・配信のスケジュールおよび内容は予告なく変更になる場合があるとのことだ。