「勢いで500万円の時計を買っちゃったので、それをなかったことにしたい!」――タレントの重盛さと美が、きょう21日にスタートする日本テレビ系バラエティ番組『THE FLOOR』(毎週水曜19:00～)に出演し、優勝賞金500万円を目指す。

MCの岡田准一

重盛さと美「勢いで500万円の時計を買っちゃった」

世界30カ国以上で人気を博した番組を日本でレギュラー化した『THE FLOOR』は、岡田准一がMCを務める陣取りサバイバルゲーム。

32人の挑戦者が、それぞれ得意ジャンルを武器に1対1のクイズ対決「デュエル」に挑み、勝利すれば相手の陣地を獲得。敗れれば即脱落となり、最後まで生き残ってフロアを統一した1人が、優勝賞金500万円を手にする。

そんな真剣勝負に挑む重盛は、収録直前に誕生日を迎えたばかり。「勢いで500万円の時計を買っちゃったので、それをなかったことにしたい!」と、賞金獲得への強い意欲を見せる。

果たして、時計の購入代金と同額の賞金を勝ち取ることができるのか。

阿部亮平と羽鳥慎一が激突、開幕戦は元五輪代表同士

初回放送では、フィギュアスケート元五輪代表の高橋成美と村上佳菜子が開幕戦で激突。中学生の頃から切磋琢磨してきた2人が、村上の得意ジャンル「動物」で初対戦する。

さらに、Snow Manの阿部亮平とフリーアナウンサーの羽鳥慎一が「オリンピック競技」をテーマに対決。互いに一度もパスをしないハイレベルな戦いを繰り広げる。

ほかにも、ギャル芸人の荒川(エルフ)が「日本の歴史」、神主の顔を持つ狩野英孝が「神社仏閣」、俳優の寺田心が料理の知識を武器に領土拡大を狙う。

クイズ番組の常連・中間淳太や宇宙飛行士・野口聡一氏らも参戦。初の「タイムブースト」獲得者が誕生するなど、激しい陣取り合戦に岡田も「スゴい戦い!」と興奮する。

【編集部MEMO】

重盛さと美は、1988年9月4日生まれ、福岡県出身。2010年にフジテレビ系バラエティ番組『めちゃ×2イケてるッ!』の新メンバーに選ばれ、注目を集める。その後もバラエティ番組を中心に活躍する一方、音楽活動やSNSでの発信など活動の幅を広げる。2024年には写真集『ANGEL』を自費出版した。

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