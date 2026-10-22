フジテレビの動画配信サービス・FODで、TVerの決済機能「TVer ID 支払い」が、22日から利用できるようになった。FODは同機能の第1弾提携サービスとなる。

「TVer ID 支払い」

「TVer ID 支払い」は、TVer IDを利用して、提携サービスの商品・サービス料金を支払うことができる決済機能。対象サービスの購入・契約画面で、TVer IDに登録したクレジットカードを使用し、簡単に支払い手続きを行うことができる。

今回、FODの対象プランに同機能を導入。TVer IDを起点に、コンテンツとの出合いから購入・契約までをつなぎ、利用者の利便性向上を図る。

対象サービスの販売と契約管理はFODが担当。TVerは決済機能の提供、商品代金の収納代行、提携事業者との精算、TVer上での広告・送客などを担う。

なお、「TVer ID 支払い」を利用しても、TVerで配信する無料コンテンツが有料化されることはなく、TVer内で新たな有料機能が利用できるようになるものでもない。

フジテレビとTVerは、動画配信サービスやデジタルコンテンツの選択肢が広がる中、利用者がコンテンツを知ってから実際に契約・購入するまでの手続きを円滑にすることで、新たな利用体験の創出を目指すとしている。