ナインティナインの岡村隆史とNON STYLEの石田明が22日、都内スタジオで行われたカンテレ『おかべろ』(毎週土曜14：28～ ※関西ローカル)放送10周年記念スペシャル囲み取材に出席。岡村が叶姉妹との食事後に起きたエピソードを明かした。

岡村隆史、叶姉妹に『おかべろ』出演を熱望

岡村隆史

11月5日に放送10周年を迎える『おかべろ』。今後番組に来てほしいゲストを尋ねられると、岡村は「叶姉妹さんに来てほしいな」と声を上げた。

岡村は、過去に叶姉妹と食事をしたことがあるという。「『ご飯行きませんか』って行ったんですけど、謎の外国人の男性もいらっしゃって。この人誰や、男前やなと思って」と当時を回顧。恭子の隣にはその男性がずっと座っていたといい、岡村にとっても印象深い食事会だったようだ。

そして食事を終えて帰宅すると、美香から何度も電話が。「家帰ったら美香さんの方からずっと電話入ってて。恭子さんの方には謎の男性がいましたから、『え、俺?』と思って、ちょっと電話出んの怖くて」と、まさかの展開に動揺したことを明かした。

それでも3、4回ほど電話がかかってきたため、岡村はついに応答。ところが、美香から伝えられたのは「お店に帽子忘れてますよ」という思いもよらない用件だったという。

岡村が「すぐ取りに行きます」と振り返ると、石田も笑いながら反応。岡村は、叶姉妹が『おかべろ』に出演した際には「その時のお話してみたいな」と期待しつつ、「覚えてるかどうかね」と話していた。

番組にはこれまでさまざまなゲストが出演してきたが、岡村は海外ゲストにも期待。「トム・クルーズとか」と名前を挙げ、「同じ誕生日やから。僕とめだかさんとトム・クルーズと3人で同じ誕生日」と説明し、「一緒にしゃべってみたい」と願望を語った。