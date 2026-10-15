ジンジブは10月14日、「現役高校生が選ぶ! 理想の上司ランキング(アニメキャラ部門)」を発表した。調査は9月30日～10月5日、高校1年生～4年生(4年生は定時制課程)211名を対象に、高校生のための合同企業説明会「ジョブドラフトFes」にて行われた。

現役高校生に、上司にしたいアニメキャラクターを聞いたところ、『ドラゴンボール』の「フリーザ」が1位に輝いた。理由として、「統率力がある」「部下に対しても敬称をつける謙虚さ」「時には厳しく時には褒めてくれるから」などの声が多くあがった。

続く2位は『転生したらスライムだった件』の「リムル=テンペスト」、3位には『鬼滅の刃』の「竈門炭治郎」がランクイン。2位のリムル=テンペストには「ついていきたいと思わせてくれる」「苦しいことも乗り越える力がある」「仲間想い」という声が。3位の竈門炭治郎には、「優しい」「人を動かす力がある」といった声がよせられた。

以下、4位「五条悟(呪術廻戦)」「野原ひろし(クレヨンしんちゃん)」、6位「モンキー・D・ルフィ(ONE PIECE)」と続き、高校生が理想とする上司像は、「強く引っ張ってくれること」だけではなく、「仲間を守る」「周囲を見て支える」といった多様なリーダーシップに広がっていることがうかがえた。

なお、選ばれたキャラクターを作品別にみると、1位「ドラゴンボール」、2位「鬼滅の刃」、3位「呪術廻戦」、4位「ONE PIECE」、5位「転生したらスライムだった件」、6位「僕のヒーローアカデミア」となった。