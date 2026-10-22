第68次南極観測隊および「しらせ」の2026年11月11日(水)出港スケジュール(※)にあわせ、10月30日(金)～11月15日(日)の期間、ボークス秋葉原ホビー天国2、1階階特設コーナーにて、「宇宙よりも遠い場所」✕「(公財)日本極地研究振興会」のミニ物販イベントが開催されることが決定した。

※出港日に関しては、文部科学省の第167回南極地域観測統合推進本部総会で決定された予定であり、諸般の情勢により変更される場合がある。

本イベントも今回で7回目となり、「よりもい」ファンはもちろん、南極観測隊関係者まで会場を訪れるなど賑わいを見せ、今や秋の秋葉原定例イベントとしてすっかり定着している。今回の新規描き下ろしイラストは、昭和基地の管理棟と雪上車を背景にしたキマリ、報瀬、日向、結月に加え、今回初登場となる吟、かなえの合計6人の姿を描いたものとなっている。

1階特設コーナーには、第68次南極観測隊および「しらせ」出港までのカウントダウンパネル、新規描き下ろしイラストを使用した等身大パネルを設置。物販コーナーでは主催のグルーヴガレージの新商品を含む「よりもい」商品が販売されるほか、国立極地研究所内の人気スポット、南極・北極科学館で、日本極地研究振興会が運営するミュージアムショップのみで取り扱う南極観測隊記念商品や、貴重な極地関連資料商品も販売される。

今回のイベントで販売予定の新商品は以下のとおりとなっている。

このほかにも、グルーヴガレージの「よりもい」商品が多数販売される。

また「宇宙よりも遠い場所」商品を2,000円(税込)購入するごとに1枚、特典として2026年描き下ろしイラストを使用した名刺大カード全6種をランダムで1枚プレゼントされるので、こちらも注目しておきたい。

※景品はなくなり次第終了

※日本極地研究振興会/ WNI気象文化創造センター商品は特典対象外

(C)YORIMOI PARTNERS

なお、68次南極観測隊記念品、南極地域観測隊(JARE)ほか、日本極地研究振興会の商品は以下のとおりとなっている。