YOUTH TIME JAPAN projectは、全国の高校生を対象に実施したアニメに関するアンケート調査の結果を公開。10月22日の「アニメの日」にあわせて発表されたもので、調査では「アニメは好きか」「好きなアニメ作品」について回答を募った。

アニメが好きな高校生は男子約9割、女子約8割

「アニメは好きか」という質問では、男女ともに「好き」が最多となった。

男子では65.4％、女子では56.2％が「好き」と回答。また、「好き」と「どちらかというと好き」を合わせると、男子は9割近く、女子は8割程度となり、アニメへの関心の高さがうかがえる結果となった。

好きなアニメ作品ランキング

男子編

男子高校生の1位は『進撃の巨人』。2023年にアニメシリーズが完結した作品で、現在も高い支持を集めていることが分かった。

2位には1999年から放送が続く『ONE PIECE』がランクインした。

そのほか上位には、『鬼滅の刃』や『呪術廻戦』などの人気作品が名を連ねた。

女子編

女子高校生の1位は『ハイキュー!!』となった。

『ハイキュー!!』は2024年公開の映画が興行収入100億円を突破し、2027年には新作映画の公開も予定されている作品。高校生からの支持の高さがうかがえる結果となった。

2位には『鬼滅の刃』がランクイン。2019年のテレビアニメ放送開始以降、幅広い世代から支持を集めている作品である。

6位以下のランキング結果については、YTJP webで公開している。

調査概要

調査方法：Googleフォーム

調査期間：2026年9月10日～9月24日

調査対象：YTJP参加校の高校生

有効回答数：1,334名 男子：614名 女子：720名



(C)YOUTH TIME JAPAN project