1997年より連載中の尾田栄一郎によるマンガ作品『ONE PIECE(ワンピース)』。海賊王になることを夢見る少年ルフィと、その仲間たちが繰り広げる冒険を描いた作品です。

単行本の国内累計発行部数は、2022年時点で日本のマンガ史上最高の4億1,000万部を突破。1999年より始まったテレビアニメも大人気となっています。

さらに、2023年には「Netflix」の独占オリジナル作品として実写ドラマ化され、初週末の視聴時間が86カ国で第1位にランクイン、Netflix史上最高記録を樹立するなど世界的な成功を収めました。

今回は50代のマイナビニュース会員172人に、同作の上司にしたいキャラクターを聞きました。その結果をランキング形式でご紹介します。

50代男女が選ぶ、上司にしたい『ONE PIECE』キャラクター

悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べて身体がゴムのように伸びる能力を持ったルフィをはじめ、多彩な登場人物が入り乱れ、それぞれが抜群の個性と超人的な能力を発揮しながら縦横無尽に暴れ回る同作。一人一人が主人公と言えそうなほどに、キャラが立った作品となっています。

そんな『ONE PIECE』から、50代の男女に上司にしたいキャラクターを聞いたところ、結果は以下の通りとなりました。

1位：モンキー・D・ルフィ(25票)

2位：ナミ(21票)

3位：サンジ(17票)

3位：シャンクス(17票)

5位：ニコ・ロビン(8票)

6位：白ひげ(エドワード・ニューゲート)(7票)

6位：トニートニー・チョッパー(7票)

8位：モンキー・D・ガープ(6票)

9位：ロロノア・ゾロ(5票)

続いては上位キャラクターの概要と、アンケート回答者のコメントを一部紹介します

1位：『モンキー・D・ルフィ』

50代男女が考える、上司にしたい『ONE PIECE』キャラクター1位には、同作の主人公である麦わらの一味大船長「モンキー・D・ルフィ」が輝きました。

常に被っている麦わら帽子がトレードマークで、異名は「麦わらのルフィ」。「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」を見つけて海賊王になることを夢見て、旅を続けています。「ゴムゴムの実」を食べて身体がゴムのように伸びる能力を持っています。

仲間と自由を何より大切にし、強敵にも恐れず立ち向かいます。数々の冒険を通して世界を変えていく存在である彼のもとには、「前向きなところ」「性格が素晴らしい」「やっぱり主役になるだけのことはある人物」などの声が寄せられています。

ユーザーコメント

「統率力が凄い」(男性・55歳)

「指示が明快そう」(男性・57歳)

「突破力がありそうだから」(男性・58歳)

「やはり、熱い真っ直ぐな思いの強いルフィが最適だと思います」(女性・54歳)

「情に厚く、集団行動で輝けるタイプだから」(男性・52歳)

「部下のことを大切にしてくれそう」(男性・54歳)

「自由にのびのびとさせてもらえそうなので」(男性・54歳)

「この物語の主人公であり、みんなを引っ張っていってくれる頼もしさがあるからです」(女性・59歳)

「ルフィ以外が上司ならば退職ものです」(女性・57歳)

2位：『ナミ』

第2位には「ナミ」がランクインしました。ナミは、麦わらの一味航海士で、スリムな体型とオレンジ色の髪の、才色兼備の美女。海図を描く能力に長けており、「自分の目で見た世界中の海図を描くこと」を目標としています。天候を操る武器「天候棒(クリマ・タクト)を駆使して戦います。

金銭にはシビアであるものの、麦わらの一味の仲間は芯から大切に思っていて、友を助けるためなら全財産を注ぎ込むことも厭いません。

幼少期に過酷な過去を経験しながらもルフィたち仲間と出会い、次第に心を開いていくナミ。そんな彼女に対しては、「可愛くて強い女性だから」「説得力がありそう」「見た目で選んだ」などのコメントがありました。

ユーザーコメント

「なんかいい感じで仕事ができそう」(女性・53歳)

「何でも言うことを聞きたいので」(男性・50歳)

「仲間思いで、取引の交渉力がありそうだから」(女性・51歳)

「ドSさが素敵。あの抜群のスタイルを見ていたら、仕事のやる気が増す」(男性・51歳)

「こんなにかわいい上司なら楽しく仕事に通えそう」(男性・54歳)

「自分は、かっこいい女性上司を目指しているから」(女性・57歳)

「女性管理職を求む!」(男性・59歳)

3位：『サンジ』

第3位には、2名のキャラがランクイン。一人目は、麦わらの一味料理長「サンジ」でした。黒いスーツと三つ折れの帽子がトレードマークで、「黒足のサンジ」として知られています。

サンジの料理は非常に高い評価を受けているとともに、戦闘時に敵に対して見せる、非常に大胆で冷酷な姿勢も印象的です。特にキックを得意とし、強力な蹴り技「悪魔風脚(ディアブルジャンブ)」を駆使して戦います。

仲間のために全力を尽くす姿や、機転の利く策士ぶりが多くのファンに愛されるサンジ。そんな彼の元には、「思いきりがよく、決断が早い」「責任感が強そう」「安心できそう」など賞賛の声が届けられました。

ユーザーコメント

「寡黙だけど、必要な時に助けてくれそう。きちんと見守ってくれてる感じがする」(女性・51歳)

「生き様に共感する」(男性・50歳)

「相手のことを考えて行動してる」(男性・52歳)

「頑張った分、美味しい料理のご褒美がありそう」(男性・53歳)

3位：『シャンクス』

第3位、二人目は「シャンクス」でした。赤い髪とトレードマークの麦わら帽子が特徴で、「赤髪のシャンクス」として知られています。世界に皇帝の如く君臨する4人の大海賊「四皇」の一角を担う人物で、幼少期のルフィに海賊としての生き方と夢を示した恩師でもあります。

冷静で落ち着いた性格の持ち主。非常に強力な戦士でありながらも争いは好まず、大局を見据えて行動するカリスマ的存在です。自らの左腕を犠牲にしてまでも、ルフィの窮地を救ったエピソードも印象的です。

そんなシャンクスに対しては、「責任感があると思う」「一番カッコ良い」「信頼できる」などのコメントがありました。

ユーザーコメント

「ルフィの師匠だから」(男性・50歳)

「頼りになりそう」(男性・59歳)

「的確な判断をしてくれそう」(男性・57歳)

「腕を落としてもルフィを守ったから」(男性・50歳)

「まさに理想の上司です」(男性・57歳)

5位：『ニコ・ロビン』

第5位には、「ニコ・ロビン」がランクインしました。麦わらの一味考古学者で、クールで頭脳明晰な黒髪の美女。「悪魔の子」の異名を持ち、超人系悪魔の実「ハナハナの実」の能力者として、身体の一部をあらゆる場所から花のように咲かせることができます。

その該博な知識により、他の仲間たちが理解できない状況も解決に導く存在です。かつては過去のトラウマから「信頼できる仲間は作らない」と決めていましたが、麦わらの一味に加わることで、ルフィたちという「本当の仲間」を強く信頼するようになりました。

そんなロビンへは、「沈着冷静だから」「クールで素敵な上司になりそう」「彼女が好き」といった声が届いています。

ユーザーコメント

「失敗しなさそうだし、干渉されることも少ない」(男性・57歳)

「しっかりしていて常に冷静、頼りがいがある」(女性・54歳)

「見た目がいいから出勤したくなる」(男性・55歳)

6位：『白ひげ(エドワード・ニューゲート)』

第6位には、2名がランクイン。一人目は、エドワード・ニューゲート、通称「白ひげ」です。

かつて四皇に君臨した大海賊で、「世界最強の男」と恐れられる存在。悪魔の実「グラグラの実」の能力者で、大地や海を揺るがすほどの破壊力を誇ります。海賊王ロジャーと唯一互角に渡り合い、「ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)」に最も近い存在とされていました。

仲間を「家族」として何よりも大切に想う彼は、最終的には仲間を守るために激しい戦いを繰り広げ、壮絶な最期を遂げています。そんな白ひげには「一番、親分肌なので」「人柄がかっこいい」「リーダーっぽい」などのコメントが寄せられました。

ユーザーコメント

「頼り甲斐がありそう」(男性・52歳)

「何かあっても体を張って守ってくれそう」(男性・50歳)

「損得勘定抜きに、仲間のために戦ったので」(男性・55歳)

6位：『トニートニー・チョッパー』

同じく第6位には「トニートニー・チョッパー」がランクインしています。チョッパーは麦わらの一味船医で、青い鼻のトナカイ。動物系悪魔の実「ヒトヒトの実」により、人獣型・人型・獣型に変形でき人語を話せる「人間トナカイ」です。

麦わらの一味における最年少者であり、純粋無垢な性格。幼少期に人間に助けられた経験から、人間に対する強い憧れと信頼を抱いています。命の尊さを誰よりも理解し、傷ついた者はたとえ敵であっても分け隔てなく治療します。

小さな体で、かわいらしい外見ながら麦わらの一味を支える重要な存在であるチョッパー。彼のもとには、「かわいいから」「昔からずっと好き」などのメッセージが届けられました。

ユーザーコメント

「個性的な感じだから」(女性・59歳)

「付き合いやすさがある」(男性・50歳)

8位：『モンキー・D・ガープ』

第8位は、「モンキー・D・ガープ」でした。ガープは海軍本部中将で、ルフィの祖父にあたります。

「海軍の英雄」と称される伝説的存在であり、かつて“海賊王”ゴール・D・ロジャーを何度も追い詰めた実力者です。豪快で自由奔放な性格ながら、強い信念と正義感を持ち、自らの信じる道を貫く姿勢が印象的です。

過去にはルフィを過激なスパルタ教育で鍛え上げ、現在の戦闘能力の基盤を作りました。ルフィが海賊になったことには不満ではあるものの、その活躍ぶりは嬉しく思っているようです。そんなガープに関しては、「部下思いだから」「かなりかっこいいかなと思っています」などのコメントがありました。

ユーザーコメント

「一番、面倒見が良さそうだから」(男性・50歳)

「昭和の上司のようで手は出すが、しっかり部下の成長を見届けてくれるので」(男性・55歳)

9位：『ロロノア・ゾロ』

そして第9位には、「ロロノア・ゾロ」が入りました。ロロノア・ゾロは、麦わらの一味戦闘員であり、口に一本、両手に二本の三刀流を操る剣士。異名は「海賊狩りのゾロ」です。

「世界一の大剣豪」になるという夢を胸に、ルフィに忠誠を誓っています。一味の中ではルフィに次ぐ実力者で、敵組織のナンバー2や剣士を相手にする場面が多くみられます。

寡黙で不器用ながら義理堅く、仲間のためなら命を懸ける覚悟を持つゾロ。圧倒的な剣技と精神力で数々の強敵を打ち破っていく彼に対しては、「個性的な感じで良い」「信頼できる人」などの声がありました。

ユーザーコメント

「やはりゾロ推しなので、上司にしたいです」(男性・53歳)

「大好きなキャラクターで、上司になってくれたらさらに頑張ろうと思える」(男性・56歳)

50代が選ぶ、上司にしたい『ONE PIECE』キャラクターのまとめ

アンケートの結果、50代の男女が選ぶ上司にしたい『ONE PIECE』キャラクターの第1位には、主人公である「モンキー・D・ルフィ」が輝きました。

主人公としての存在感に加え、ルフィの持つ「統率力」や 「突破力」、「信頼感」や「純粋でまっすぐな思い」などが上司としてふさわしいと判断されたようです。はたして、皆さんの推しキャラはランクインしていたでしょうか?

調査時期: 2025年12月5日

調査対象: 50代のマイナビニュース会員

調査数: 男女合計172人

調査方法: インターネットログイン式アンケート

