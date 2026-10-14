JR東日本商事は14日、同社が展開する鉄道グッズ専門店「TRAINIART(トレニアート)」で実施した「方向幕レプリカ総選挙」の結果、1位となった189系の側面方向幕を商品化し、10月16日10時から受注販売を行うと発表した。

商品化が決まった189系の方向幕レプリカは70面で構成され、サイズ・素材・製法は現役当時と同様とする。ただし、レプリカ商品のため、一部仕様は現役当時と異なるとのこと。商品名は「方向幕レプリカ 189系ムーンライト信州等 側面 70面」とされ、価格は18万1,500円。商品は幕のみで、巻き取り機は付属しない。「TRAINIART JRE MALL」店で受注販売し、2027年1月上旬以降、順次届ける予定となっている。

「方向幕レプリカ総選挙」は、かつて活躍した車両や、現在も多くのファンに愛される車両の方向幕について、鉄道ファンの「残してほしい」「飾りたい」との思いを反映し、商品化する参加型企画として実施。「TRAINIART」公式LINEアカウントを通じて投票を受け付け、豊田車両センター(現・豊田車両ベース)に所属していた189系の側面方向幕は決選投票で投じられた1,936票のうち526票を獲得し、1位となった。

2位は鎌倉車両センター(現・鎌倉車両ベース)のE217系正面方向幕で490票、3位は大宮総合車両センター(現・大宮総合車両ベース)の251系「スーパービュー踊り子」などの側面方向幕で443票だったとのこと。