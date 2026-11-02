この秋、「つくばエクスプレス沿線特集」(11月22日まで)を展開するNHKは、11月3日に『時空鉄道 ～あの頃に途中下車～』の「つくばエクスプレス」編を放送。1都3県を20の駅で結ぶつくばエクスプレスを舞台に、「過去と現在を行き来する時空の旅」を繰り広げる。

『時空鉄道 ～あの頃に途中下車～』は、ゲストゆかりの鉄道沿線を取り上げ、「驚きの過去へ“没入型”タイムスリップ旅」「乗車気分で『知らなかった』『なつかしい』と楽しめる時空旅」を展開。貴重なアーカイブ映像とともに、ゲストの秘話も聞ける。

「つくばエクスプレス」編では、沿線にゆかりのあるゲストとして、元宇宙飛行士の野口聡一氏、Kis-My-Ft2の二階堂高嗣さんが出演。車掌を務める八嶋智人さんとともに、科学技術の街・つくばを出発し、秋葉原をめざす旅に出る。

野口氏にとって、つくばは「宇宙飛行士になって、アメリカに発つまで7年間暮らしていた」街であり、映像を通して当時の思い出が蘇ったとのこと。番組では、つくばが科学都市として開発された理由も詳しく紹介する。一方、二階堂さんは「（出身地の）“八潮民”だからこそ言えることですけど、八潮って特別な観光地もない、普通の町なんですよ」とコメントしつつ、つくばエクスプレス開業で発展を遂げる沿線の様子に感慨深げ。二階堂さんが青春時代を過ごしたという「特別な“あの場所”」も紹介される。

2005年のつくばエクスプレス開業後、沿線地域は大きな変貌を遂げ、「かつて野原だった街が子育てタウンに」なったエリアも。過去へとタイムスリップした「懐かし映像」も紹介され、南千住駅付近にかつて存在した「名選手たちが集ったスタジアム」も登場する。「一般市民にとって、野球が身近なスポーツだったことも伝わると思います。僕も小学生のころは野球少年だったので、当時の熱気に触れられた感覚がしました」と野口氏は振り返る。

『時空鉄道 ～あの頃に途中下車～』の「つくばエクスプレス」編は、NHK総合で11月3日18時5分から放送。「NHK ONE」で同時・見逃し配信(放送後1週間)も予定している。