埼玉県は、今年も県民の日である11月14日に合わせ、5つの鉄道事業者において県内を中心とした対象路線を自由に乗降りできる「県民の日記念フリー乗車券」を販売すると発表した。有効日や販売期間、販売額は会社ごとに異なる。

埼玉県内の東武東上線を走る新型車両90000系

東武鉄道は、11月14日当日限り有効の磁気券を11月8～14日に大人480円・こども240円で販売。東武スカイツリーライン、伊勢崎線(谷塚～羽生間)、日光線(東武動物公園～柳生間)、東武アーバンパークライン(大宮～南桜井間)、東上線(和光市～寄居間)、越生線(坂戸～越生間)で利用できる。浅草～羽生間、小村井～亀戸間、杉戸高野台～柳生間、大宮～南桜井間の各駅(大師前駅と押上駅は除く)、東上線の各駅(東武竹沢駅、みなみ寄居駅、男衾駅、鉢形駅、玉淀駅、寄居駅は除く)と浅草駅旅行センターで取り扱う。

西武鉄道は、購入日当日限り有効な磁気券を11月12～15日に販売(大人1,000円)。多摩川線を除く西武線全線で利用でき、武蔵横手駅、東吾野駅、西吾野駅、正丸駅、芦ヶ久保駅を除く埼玉県内各駅で取り扱う。秩父鉄道は羽生～三峰口間の全線で利用できる乗車券を11月6日9時から11月14日まで大人1,200円・こども500円で販売。11月14日当日限り有効とされ、小田急電鉄のアプリ「EMot」からデジタルチケットとして販売される。

埼玉高速鉄道は、全線で利用できる磁気券を11月14日限定で発売する。大人580円・こども290円とされ、当日限り有効。赤羽岩淵駅を除く全駅で販売する。埼玉新都市交通(ニューシャトル)は、11月14・15日のどちらか1日のみ全線で利用できる乗車券を大人500円・こども200円で発売。11月7～15日に全駅で紙券を取り扱う。