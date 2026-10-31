中川家の剛さん、礼二さんが司会を務めるNHKの地元密着型鉄道バラエティー番組『鉄オタ選手権』。11月3日17時から「つくばエクスプレスの陣! 高速カーブ! デッドセクション!」を放送する。総合指令所にテレビ初潜入するなど、「鉄分」満載の1時間になるとのこと。

つくばエクスプレス(TX)は秋葉原～つくば間を結び、列車は最高速度130km/hを誇る。全線において高架または地下、トンネルなどを走り、踏切がひとつもないという。

今回、中川家の2人と吉川正洋さん(ダーリンハニー)、村井美樹さんら「鉄オタ一行」は、貸切の特別回送列車に乗車し、電気の方式(交流・直流)が切り替わる区間「デッドセクション」や、つくばエクスプレスならではの高速カーブを体感。総合車両基地にも潜入し、列車が奏でる「ミュージックホーン」を堪能する。テレビ初潜入という総合指令所では、仕事ぶりに一同感動する場面も。番組恒例、レイザーラモンRGさんの「TXあるある」も披露する。

『鉄オタ選手権 つくばエクスプレスの陣』は11月3日17時からNHK BSで放送するほか、11月7日18時からNHK BSプレミアム4Kでも放送予定。なお、NHKは11月22日まで「つくばエクスプレス沿線特集」を展開しており、20を超える番組(関東地方のみ放送の番組も含む)でつくばエクスプレス沿線の街と暮らし、鉄道の魅力を紹介するとしている。