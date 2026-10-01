千葉県佐倉市とJR東日本千葉事業本部は1日、佐倉市のふるさと納税返礼品として、255系の運転操縦体験イベント「SAKURA TRAIN DRIVE 2026」を11月13日に開催すると発表した。「JRE MALL ふるさと納税」で10月6日から申込みを受け付ける。

「SAKURA TRAIN DRIVE 2026」は、貴重な経験を通じて鉄道の魅力を届けたいとの思いから、JR東日本千葉事業本部佐倉乗務ベースの社員が企画した。普段は立ち入ることのできない佐倉駅電留線で、現役運転士のフォローを受けながら、かつて特急「しおさい」などで活躍した255系の運転を体験できる。1人につき片道約100mを6回程度体験できる予定とされ、車掌体験や車内補充券発行機(POS)の体験を行う。参加記念品も用意する。

午前の部は9時から12時20分まで、午後の部は12時50分から16時10分までの2部制で開催。各部とも佐倉駅改札前に集合し、受付を行った後、ホームへ移動して255系に乗車する。255系で電留線へ移動し、午前の部は9時40分、午後の部は13時30分から各種体験を実施。終了後は参加記念品を受け取り、255系で佐倉駅へ戻って解散となる。

運転操縦体験イメージ

運転体験を行う佐倉駅電留線

募集人数は各部6人、計12人。開催日時点で18歳以上の人を対象としており、付き添いの同伴はできない。寄付金額は18万4,000円となる。申込期間は10月6～25日だが、定員に達し次第、受付を終了するとのこと。