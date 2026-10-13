ローソンは、10月13日より、全国のローソン店舗でバーチャルタレント事務所「ホロライブプロダクション」のキャンペーンを実施する。本キャンペーンではキャンペーン限定の描き下ろしイラストが登場。対象商品をお買い上げいただくと先着・数量限定でオリジナル景品がもらえる企画や、コラボ装飾店舗、オリジナルグッズの販売、店内放送などを実施する。なお、一部店舗・ローソンストア100・Ｌミニマートは除く。

先着・数量限定でもらえる！オリジナル景品

10月13日7:00～10月26日の期間中、先着・数量限定でオリジナル景品がもらえるキャンペーンを実施する。いずれも景品がなくなり次第終了。

オリジナルクリアファイル（全６種 各店計30枚）

キャンペーン期間中に対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定でオリジナルクリアファイルが1枚もらえる。なお、景品は1人1店舗の買い物につき各種1枚、計６枚まで。

オリジナルチャーム（全６種 各店計12個）

キャンペーン期間中に対象のドリンク剤を1点購入すると、先着・数量限定でオリジナルチャームを1個プレゼントする。景品は1人1店舗の買い物につき各種1個、計６個まで。

コラボ装飾店舗

10月13日10：00～10月26日20：00まで、ローソン 渋谷道玄坂上店(東京都渋谷区円山町19―1)にて「ホロライブプロダクション」の装飾店舗を期間限定でオープンする。

他にも、Ponta会員・dポイントカード会員限定でオリジナル壁紙がもらえるキャンペーンや、「ホロライブプロダクション」のオリジナル店内放送、コピー機オリジナルブロマイド、ローソン・@Loppi・HMV限定で数量限定のオリジナルグッズの販売も実施する。

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