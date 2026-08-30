バンダイから2026年8月31日に発売される食玩新商品をまとめて紹介します。今週は『ちいかわ』『ホロライブ』『ガンダム』といった人気コンテンツの新作のほか、『ポケモン』『サンリオキャラクターズ』『チェンソーマン』など幅広いジャンルの商品が登場。コレクション性の高いカード付き菓子やマスコット、プラモデル系食玩まで注目アイテムがそろっています。

ガンダムポテコ（2026年8月リニューアル）





ガンダムポテコ

発売日：2026年8月31日

価格：748円

種類：全7種

「ガンダムポテコ」が『機動戦士ガンダムΖΖ』パッケージにリニューアル。描きおろしのオリジナルシール付きです。

ちいかわ キャラパキ さすまた付きVer.





ちいかわ キャラパキ さすまた付きVer.

発売日：2026年8月31日

価格：248円

種類：全8種

人気キャラクター『ちいかわ』のキャラパキシリーズ新作。作中でおなじみの“さすまた”をモチーフにした付属アイテム付き仕様となっています。

マイスターファーストキット





マイスターファーストキット

発売日：2026年8月31日

価格：418円

種類：全4種

組み立てを楽しめる入門向けのキット商品。今年はドライバー2種、フィギュア2種の合計4種です。

にふぉるめーしょん チェンソーマン シールウエハース ～BEST SELECTION～





にふぉるめーしょん チェンソーマン シールウエハース ～BEST SELECTION～

発売日：2026年8月31日

価格：149円

種類：全33種

アニメ『チェンソーマン』のオリジナル描き起こしイラストのシールウエハース第3弾。TVアニメ版、劇場版の人気シールを厳選収録したベストセレクション版です。

SD仮面ライダースナック





SD仮面ライダースナック

発売日：2026年8月31日

価格：181円

種類：全31種

歴代仮面ライダーたちをSDイラストで収録したスナック商品。横井画伯描き起こしの新規イラストで「仮面ライダークウガ」も収録。

名探偵プリキュア！ぷりきゅ～と

発売日：2026年8月31日

価格：539円

種類：全5種

『名探偵プリキュア！』のマスコットシリーズ商品。全高約65mmの首・両腕・両足が可動するディフォルメフィギュアです。

ホロライブプロダクション ウエハースvol.6

発売日：2026年8月31日

価格：171円

種類：全30種

「ホロライブプロダクション」のカード付ウエハース最新弾。裏面にはこの商品だけで見る事が出来る各メンバーの手書きコメントが。

アイスクリーミィケースチャーム サンリオキャラクターズ





アイスクリーミィケースチャーム サンリオキャラクターズ

発売日：2026年8月31日

価格：462円

種類：全8種

アイスクリームをモチーフにしたケースチャームシリーズにサンリオキャラクターズが登場。コーン部分は小物ケースになっていてアイスから取り外しが可能。

機動戦士ガンダム GフレームFA 10

機動戦士ガンダム GフレームFA 10

発売日：2026年8月31日

価格：748円

種類：全7種

食玩アクションフィギュアシリーズ「GフレームFA」の第10弾。精密な造形と可動性能を両立し、ガンダムファンから高い支持を集めるシリーズです。

Disney Characters キャンディチャームズ グミ

発売日：2026年8月31日

価格：385円

種類：全10種

ディズニーキャラクターズが、キャンディみたいなチャーム「キャンディチャームズ」に。

まとめ

今週発売のバンダイ食玩は、『ちいかわ』『ホロライブ』『ガンダム』『チェンソーマン』といった人気コンテンツの商品が多数登場します。特に「ホロライブプロダクション ウエハースvol.6」「機動戦士ガンダム GフレームFA 10」「ちいかわ キャラパキ さすまた付きVer.」は注目度の高い商品となりそうです。夏休み最後を飾る豪華なラインアップとなっているため、気になる商品は早めにチェックしてみてください。