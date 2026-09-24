バンダイガシャポンから、ホロライブのメンバーをスイングに仕上げた「ホロライブ ガシャポンパレット フェアリースイング2」が9月 第3週より発売されます。

本シリーズは、毎回異なるコンセプトをテーマに、メンバーたちの新たな魅力を表現するガシャポンシリーズです。第2弾の「フェアリースイング2」では、妖精をテーマにしたかわいらしいデザインで新たなホロメン5人を立体化。 第1弾と同様、小さな羽や衣装のアレンジなど、妖精ならではの世界観が表現されたスイングマスコットとなっています。

「ホロライブ ガシャポンパレット フェアリースイング2」

普段とはひと味違う姿を楽しめるのはもちろん、並べて飾れば統一感のあるコレクションとしても楽しめるアイテムです。全5種のラインナップで、ファンならコンプリートを目指したくなるシリーズとなっています。

発売情報

9月第3週発売「ホロライブ ガシャポンパレット フェアリースイング2」(全5種・500円)

バンダイ ガシャポン



ホロライブ ガシャポンパレット フェアリースイング2



2026年9月 第3週



全5種



500円



※本記事は掲載時点の情報です。

ラインナップ

星街すいせい

アイドル活動だけでなくアーティストとしても高い人気を誇る星街すいせいらしく、星モチーフのアクセントが映えるデザインとなっています。デフォルメされた姿の中にも大人びた表情が光る、星詠み歓喜のアイテムです。

大空スバル

フェアリー姿にアレンジされた大空スバルを、明るいカラーリングとともにかわいらしく立体化。妖精らしい羽や普段とは一味違った衣装に加え、思わずこちらも笑顔になるような明るく元気な表情も見どころです。

宝鐘マリン

妖精姿になっても小悪魔的に誘惑することは忘れない！？鮮やかな赤を基調としたカラーリングに加え、ウインクした悪戯っぽい表情が魅力的な仕上がりに、宝鐘の一味ならぜひ手に入れたい一品です。

常闇トワ

一人前の悪魔を目指している常闇トワですが、本商品では妖精らしい羽や衣装をまとった特別なデザインを楽しめます。小さくデフォルメされた姿になってもチャームポイントの八重歯がしっかり再現されている、常闇眷属注目のアイテムです。

博衣こより

秘密結社holoXの研究者らしいイメージを残しつつ、妖精らしい羽や衣装で特別感のあるデザインに仕上げられています。 ウインクした愛らしい表情や、デフォルメされても再現されたケモミミにも注目のアイテムです。

SNSでの反響

「すいちゃんと船長の妖精の姿可愛い」

「なんですかこの可愛い妖精さんは」

「何引いても当たりだわこれ」