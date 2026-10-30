サニーサイドアップが手掛ける「Happyくじ」から、ディズニー映画『ズートピア』の人気キャラクター、ニック・ワイルドの多彩なアイテムをそろえた「Happyくじ 『ズートピア』ニック コレクション」が登場する。「#いいニックの日」を記念し、11月28日より、セブン-イレブン、イトーヨーカドー、ゆめタウンにて発売予定、価格は1回880円。

ニック・ワイルドの全8衣装を描き起こし

本商品では、『ズートピア』『ズートピア2』に登場するニック・ワイルドの衣装から、アロハシャツ、警察服、タキシード、ジュニア・レンジャーなど全8衣装を、それぞれの衣装の個性に合わせたポージングで描き起こしている。

さらに、ファンの間で“メロい”と称されるニック・ワイルドの魅力を表現するため、スマートで、とびきりキザ、そしてキュートな姿をデザインしたアイテムもラインアップする。

幼少期のニックをフィギュア化

注目の「A賞 ジュニア・レンジャーフィギュア」は、劇中の回想シーンに登場する、ボーイスカウト風の制服に身を包んだ幼少期のニック・ワイルドを全高約21cmのビッグサイズでフィギュア化したもの。

A賞 ジュニア・レンジャーフィギュア

「Last賞 シーンフィギュア 〜大丈夫さ、ちゃんと消すよ...48時間後に〜」では、『ズートピア』でニック・ワイルドとジュディ・ホップスが仲直りするシーンを全高約28cmのフィギュアで立体化している。

Last賞 シーンフィギュア 〜大丈夫さ、ちゃんと消すよ...48時間後に〜

そのほか、さまざまな衣装のニック・ワイルドをデザインした「B賞 ぬいぐるみチャーム」や「C賞 トートバッグ」「D賞 フェイスマグネット」「E賞 マルチポーチ」「F賞 アクリルスタンド」など、ニック・ワイルドの魅力を詰め込んだアイテムが揃う。

A賞:ジュニア・レンジャーフィギュア(全1種)

Last賞:シーンフィギュア 〜大丈夫さ、ちゃんと消すよ...48時間後に〜(全1種)

B賞:ぬいぐるみチャーム(全5種)

C賞:トートバッグ(全3種)

D賞:フェイスマグネット(全4種)

E賞:マルチポーチ(全6種)

F賞:アクリルスタンド(全6種)

G賞:シーンキーホルダー(全5種)

H賞:缶バッジセット(全7種)

I賞:カード&ステッカーセット(全8種)

(C)Disney

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。